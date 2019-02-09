В Уфе из-за прорыва трубы затопило улицу Авроры

Фото: Ксения Калинина | Видео: Ксения Калинина, ИА «Башинформ»





Фото: Ксения Калинина

УФА, 9 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

В субботу проезжая часть на улице Авроры напомнила местным жителям о приближении весны. Дорога превратилась в одну большую реку, которую с трудом преодолевали как пешеходы, так и автомобилисты.

Как передает с места событий корреспондент агентства «Башинформ», возможно, ситуация возникла из-за прорыва трубы. Очевидцы вызвали бригады спецслужб. На борьбу с последствиями прорыва трубы прибыли несколько единиц техники.

Причины коммунальной аварии устанавливаются.