Фото: Олег Яровиков Решения о передаче медучреждений в концессию должны проходить открыто - Рустем Ахмадинуров Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Решения о передаче объектов здравоохранения в концессию должны проходить через общественные обсуждения, открыто для населения, а не кулуарно, заявил руководитель регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров в ходе рабочей поездки в Нефтекамск.

Здесь он принял участие в местном политсовете, одним из вопросов, стоящих на повестке, стала передача в концессию двухэтажного здания пищеблока центральной клинической больницы и здания кожно-венерологического диспансера. По условиям ГЧП должен быть реконструирован пищеблок, который впоследствии будет предоставлять услуги лечебного питания, в том числе для детей до трех лет. На базе второго объекта планируется создание лаборатории для оказания всех видов лабораторных услуг для северо-западных районов республики.

Также на заседании была поднята проблема распространения насвая, вопрос закрытия в Нефтекамске филиала УГАТУ и сокращения учебных мест в филиале БашГУ.