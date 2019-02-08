Фото: Олег Яровиков Родители учеников в среднем тратят на нужды школы более 4 тысяч рублей - опрос ОНФ Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В России родители учеников в среднем тратят на нужды школы 4425 рублей в год на одного ребенка. Таковы данные опроса, проведенного Общероссийским народным фронтом и Фондом «Национальные ресурсы образования» в ноябре – декабре 2018 года. В опросе приняли участие более 1600 родителей из 84 регионов страны.

Самая часто встречающаяся статья расходов – ремонт школы, затем идет оплата расходных материалов – бумаги, картриджей для принтера. Среди других часто встречающихся расходов – приобретение мебели и штор, участие в конкурсах и экскурсиях, оплата услуг охраны, приобретение моющих и чистящих средств, оплата работы уборщиц, подсобных рабочих, а также покупка бутилированной воды, кулеров, стаканчиков, туалетной бумаги для детей. Есть и нестандартные статьи расходов, например на электроэнергию.

Затраты на питание в школе в среднем сегодня составляют 943 рубля в месяц. На учебники родители тратят в среднем 3471 рубля в год на одного школьника.

В целом средние затраты на школьные нужды снизились: в мае 2017 гогда они составляли 5320 рублей. По дополнительным денежным сборам ситуация в школе и детском саду за последний год улучшилась.«Снижения родительских затрат на бесплатное образование детей в школе мы добивались общими усилиями. Не последнюю роль в этом сыграл проведенный в 2017 году мониторинг ОНФ, по итогам которого органами управления образованием всех уровней велась разъяснительная работа. С тех пор многие школы стали более внимательно относиться к проблеме денежных сборов. Во многих образовательных организациях они попали под строгий запрет. Не обошлось и без перегибов: в некоторых организациях под запрет чуть было не попали приглашаемые родительским комитетом Деды Морозы и Снегурочки. Тем не менее речь идет о снижении среднего уровня расходов, и полностью проблема не решена», – отметила модератор тематической площадки ОНФ «Образование», заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.

С необходимостью дополнительных сборов сталкиваются и родители дошкольников. Средняя сумма расходов родители, чьи дети ходят в детский сад, составляет 5724 рубля в год. Средства чаще всего направлялись на приобретение игрушек и развивающих игр, моющих или чистящих средств и туалетной бумаги, покупку расходных материалов, ремонт здания, благоустройство территории, приобретение книг, мебели, охранные услуги.