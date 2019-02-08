Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 66.01 ↑

EUR 74.96 ↓

8 февраля Пятница

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Родители учеников в среднем тратят на нужды школы более 4 тысяч рублей - опрос ОНФ

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Родители учеников в среднем тратят на нужды школы более 4 тысяч рублей - опрос ОНФ Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В России родители учеников в среднем тратят на нужды школы 4425 рублей в год на одного ребенка. Таковы данные опроса, проведенного Общероссийским народным фронтом и Фондом «Национальные ресурсы образования» в ноябре – декабре 2018 года. В опросе приняли участие более 1600 родителей из 84 регионов страны.

Самая часто встречающаяся статья расходов – ремонт школы, затем идет оплата расходных материалов – бумаги, картриджей для принтера. Среди других часто встречающихся расходов – приобретение мебели и штор, участие в конкурсах и экскурсиях, оплата услуг охраны, приобретение моющих и чистящих средств, оплата работы уборщиц, подсобных рабочих, а также покупка бутилированной воды, кулеров, стаканчиков, туалетной бумаги для детей. Есть и нестандартные статьи расходов, например на электроэнергию.

Затраты на питание в школе в среднем сегодня составляют 943 рубля в месяц. На учебники родители тратят в среднем 3471 рубля в год на одного школьника.

В целом средние затраты на школьные нужды снизились: в мае 2017 гогда они составляли 5320 рублей. По дополнительным денежным сборам ситуация в школе и детском саду за последний год улучшилась.«Снижения родительских затрат на бесплатное образование детей в школе мы добивались общими усилиями. Не последнюю роль в этом сыграл проведенный в 2017 году мониторинг ОНФ, по итогам которого органами управления образованием всех уровней велась разъяснительная работа. С тех пор многие школы стали более внимательно относиться к проблеме денежных сборов. Во многих образовательных организациях они попали под строгий запрет. Не обошлось и без перегибов: в некоторых организациях под запрет чуть было не попали приглашаемые родительским комитетом Деды Морозы и Снегурочки. Тем не менее речь идет о снижении среднего уровня расходов, и полностью проблема не решена», – отметила модератор тематической площадки ОНФ «Образование», заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.

С необходимостью дополнительных сборов сталкиваются и родители дошкольников. Средняя сумма расходов родители, чьи дети ходят в детский сад, составляет 5724 рубля в год. Средства чаще всего направлялись на приобретение игрушек и развивающих игр, моющих или чистящих средств и туалетной бумаги, покупку расходных материалов, ремонт здания, благоустройство территории, приобретение книг, мебели, охранные услуги.

Теги: образование, расходы, ОНФ
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter   или по
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе из колодца достали тело мужчины
В уфимском микрорайоне Максимовка 7 февраля местный житель, 1951 года рождения, упал в колодец вниз головой. По предварительным данным, это заметили муж
В Башкирии 16-летняя девочка скончалась по дороге в больницу
Прокуратура Аургазинского района признала законным и обоснованным постановление о возбуждении Стерлитамакским межрайонным следственным отделом уголовног
История с украденным у жительницы Уфы ребенком попала на передачу «Прямой эфир»
Житель Башкирии Алмаз С. в программе Андрея Малахова «Прямой эфир» на канале «Россия» пытался доказать, что не крал собственного ребенка у бывшей супруг
В Уфе обвиняемого в изнасиловании экс-полицейского перевели в карцер из-за корки хлеба
В Уфе бывшего полицейского, обвиняемого в изнасиловании экс-дознавательницы, перевели из обычной камеры в карцер. Адвокат Павла Я. Наиль Багаутдинов рас
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть