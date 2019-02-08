На телеканале «Башкортостан 24» стартовала обновленная программа «Ислам нуры»

УФА, 8 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

На круглосуточном телеканале «Башкортостан 24» стартовала обновленная программа «Ислам нуры». Каждую пятницу ее ведущий Ахмат хазрат Ахмеров будет делиться со зрителями знаниями.

О мусульманской культуре, о новых события в мире ислама и о канонах традиционной религии имам-хатиб Первой соборной мечети Уфы будет рассказывать 4 раза в день.

«Мы выбрали такой формат, как ненавязчивое и мягкое разъяснение основ веры, — отметил куратор проекта Урал Байбулатов. – В новой версии программы, во-первых, другой ведущий, во-вторых фундаментальное освещение вопросов религии через классические источники, в-третьих, общение со зрителем посредством мобильного приложения Whats App».

Премьерный показ программы «Ислам нуры» состоялся 8 февраля. Интересующие вопросы и темы телезрители могут отправлять на Whats App на номер 8-927-304-500-5.

Кроме этого, начиная с октября 2018 года, на «Башкортостан 24» транслируются пятничные проповеди из Первой соборной мечети Уфы.

Чтобы посмотреть канал «Башкортостан 24» на Яндекс.Эфир, необходимо открыть поисковую систему «Яндекс» в любом браузере и найти его в списке телеканалов. Для тех, кто предпочитает телеверсию, «Башкортостан 24» сегодня транслируется в кабельной сети крупных башкирских провайдеров и на сайте ГТРК «Башкортостан». Круглосуточный канал доступен в приложениях в телевизорах с функцией Smart TV и в приложениях мобильных телефонов на платформах Android, iOS.