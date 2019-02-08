В Башкирии 29 молодых ученых получили гранты в один миллион рублей

Фото: Рита Ишниязова





Фото: Рита Ишниязова

УФА, 8 фев 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Уфе вручили гранты молодым учёным — победителям конкурса научных работ на соискание грантов Республики Башкортостан.

На церемонии награждения присутствовали ректоры уфимских вузов, директора институтов и руководство Академии наук.

Всего на конкурс было подано 172 заявки, победителями признаны авторы 29 работ.

Председатель Государственного Собрания республики Константин Толкачев поздравил присутствующих с Днём российской науки и передал слова приветствия от врио главы Башкирии Радия Хабирова.

«Я понимаю все сложности, с которыми сталкиваются молодые ученые: в плане внедрения своих достижений в практическую деятельность предприятий, организаций, учебных заведений, но это преодолимо. Мы приступаем к реализации масштабного национального проекта «Наука», общее финансирование которого превысит 4 млрд рублей. Средства будут направлены, прежде всего, на поддержку молодых ученых», — сказал Константин Толкачев.

В числе победителей конкурса — врач-нейрохирург, аспирант кафедры нейрохирургии и медицинской реабилитации Башкирского государственного медицинского университета Ильгиз Гареев. Он работает над исследованием «Циркулирующие микро-РНК как новые потенциальные биомаркеры для ранней диагностики и прогноза гипертензивных внутримозговых кровоизлияний у людей».

«Моя разработка планирует изучение новых биомаркеров для ранней диагностики и прогнозирования геморрагического инсульта. Это важная социально-экономическая проблема не только для нашего региона, но и для всего мира: инсульт вызывает высокую заболеваемость и смертность. В настоящее время исследования идут на фундаментальных уровнях, потому что до введения в клиническую практику любой маркер доложен соответствовать многим параметрам. Сейчас для исследований используются дорогостоящие реагенты, оборудование, которые позволят распознавать определенные молекулы, специфичные для данной патологии. Эти молекулы высокостабильны, они определяются по крови и спинальной жидкости. По спектру изменений молекул мы сможем определить, что через десять лет может произойти с человеком. Это освободит наши больницы от тяжелобольных пациентов. К сожалению, не удастся устранить заболеваемость и смертность полностью, но на 30-40 процентов число случаев сократится. Сейчас на примере этих молекул — микро-РНК -уже разрабатываются терапевтические препараты, например, меровирсен. Лекарство базируется на микро-РНК-122, которая угнетает репликацию вируса гепатита С, тем самым устраняет вирус. Возможно, это поможет и в борьбе с раковыми заболеваниями: одной из этиологических причин образования опухолей является вирус. Эти медикаменты уже проходят клиническую стадию, я думаю, через пять лет лекарства будут окончательно разработаны», — рассказал Ильгиз Гареев.

Молодой ученый планирует продолжить свои исследования в Китайской Народной Республике.

«Там есть ресурсы, больные и оборудование, а результаты работы будут применяться в нашей республике», — сказал он.

«В настоящее время 50 процентов мировой науки — это медико-биологическая наука. Наука прошлого столетия — наука «атомной бомбы». Сегодня весь мир и наша страна вкладываются в человеческий потенциал. Мейнстрим мировой науки — развитие и сохранение человека», — считает ректор БГМУ Валентин Павлов.

Кандидат физико-математических наук, сотрудник Института физики молекул и кристаллов Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук Анна Чуракова получила грант на исследование микроструктурных особенностей, термодинамических характеристик и стабильности физико-механических свойств ультрамелкозернистых и нанокристаллических сплавов TiNi при многократных фазовых превращениях.

«Я изучаю сплавы с эффектом памяти формы — уникальные материалы за счет термоупругих превращений широко применяются в медицине и технике. Мой проект направлен на исследование влияния дополнительного воздействия на эти сплавы и расширение их применения», — поясняет Анна.

Одна из сфер применения уникальных сплавов — стоматология. Например, из титан-никелевого сплава делают брекеты и инструменты для прочищения зубных каналов (их наконечник твердый и упругий, может изгибаться по форме канала, но не ломаться).

«Мой проект более фундаментальный, исследования позволят в дальнейшем расширить использование сплавов во многих других отраслях. Мы изучаем, как меняются свойства сплава под воздействиями – температуры, деформации, выделяются ли какие-либо частицы и как меняются его свойства — твердость, упругость, эффект памяти формы», — говорит кандидат наук.

Грант девушка планирует потратить на исследования, на участие в конференциях для представления своих результатов на международном уровне и написание статей.

Конкурс научных работ молодых ученых проходил осенью 2018 года. В нем приняли участие аспиранты и кандидаты наук в возрасте до 35 лет, включительно. Ежегодно предусмотрено 30 грантов в размере 1 млн рублей каждый: 15 грантов — для аспирантов, 15 — для кандидатов наук.