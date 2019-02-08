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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Идентификация животных в Башкирии завершится к 1 апреля

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Идентификация животных в Башкирии завершится к 1 апреля Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 фев 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Идентификацию животных во всех формах хозяйств в Башкирии планируется завершить до 1 апреля, сообщили на заседании коллегии государственной ветеринарной службы республики.

Работа по идентификации животных и регистрации их в единой информационной системе началась в регионе в прошлом году. Такая идентификация позволяет определить владельца животного, его происхождение, ветеринарное благополучие хозяйства, а также помогает отслеживать перемещение животных и обнаруживать вновь завезенное поголовье. А значит, экстренно реагировать на возможные заболевания, отметили на заседании.

«Кроме того, теперь появляется возможность прослеживания продукции от производителя до прилавка. Мы можем получить информацию о животном, в какой местности оно было выращено, каким ветеринарно-санитарным мероприятиям подвергалось, узнать результаты ветеринарно-санитарной экспертизы и другие данные, — пояснил начальник Управления ветеринарии Башкирии Азат Зиганшин. — В качестве уникального номера используются эмиссионные номера, исключающие дублирование. Данные номера наносятся на бирки, с дополнительным нанесением QR-кода, который позволяет считывать номер животного с помощью сканера и значительно ускоряет труд ветеринарного специалиста».
На сегодняшний день в Башкирии идентифицировано более 771 тысячи голов крупного рогатого скота, или 78% от общей численности, а также 478 тысяч мелкого рогатого скота (61%), 33 тысячи свиней (78%), 52 тысячи лошадей (43%) и 2 тысячи пчелосемей (0,6%).

«Без 100-процентной идентификации, полного учета скота невозможно добиться эпизоотического благополучия в регионе», — заявил в декабре﻿ на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» руководитель Управления ветеринарии республики Азат Зиганшин.

Теги: животноводство, идентификация животных
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