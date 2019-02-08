Фото: Яндекс. Карты Радий Хабиров предложил уфимцам вместе «укоротить пробки» Фото: Яндекс. Карты

УФА, 8 фев 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров предложил уфимцам совместно бороться с пробками. Руководитель республики призвал сообщать ему в соцсетях о всех местах, где по какой-либо причине перекрыта дорога.

«Давайте вместе укоротим пробки. Шлите мне сюда многочисленные известные вам места, где какой-то умник перекрыл дорогу блоками, заставил гаражами, повесил сумасбродные знаки, забросил какие-нибудь железнодорожные пути, не довел до ума развязку, не упорядочил парковку. Вы ведь понимаете, о чем я говорю. В московском регионе такие меры недорого и быстро дали конкретный результат. В Уфе мы тоже все эти глупости обнаружим. С вашей помощью – гораздо быстрее», — обратился к жителям столицы Радий Хабиров.

По его словам, пробки часто возникают не от того, что машин много, дорог мало, а из-за лени или глупости многочисленных дорожных «контролеров».

«Например, пару лет назад в Красногорске мы обнаружили, что 400 метров дороги могут избавить десятки тысяч людей ежедневно от крюка в десяток километров (полчаса, выкинутых из жизни). Мне все сказали, что дорога «не проходит» по различным сводам и правилам. Но там, где не проходит дорога – мы прекрасно провели «проезд по парковке», благодаря которому с тех самых пор красногорцы с большим успехом ездят. Это я не к тому, чтобы похвастаться. А к тому, что и в Уфе есть множество таких же примеров, когда кому-то не захотелось включить смекалку и вернуть людям немного жизни, потраченной на пробки. Понятно, что и это тоже – пример «ручного управления», но на этом этапе я последовательно буду погружаться буквально во все процессы лично, поскольку из этих мелких проблем складывается жизнь наших людей».

Как сообщало агентство «Башинформ», сегодня утром Уфа застряла в 10-балльных пробках. Причиной тому стал обильный снегопад и десятки ДТП.