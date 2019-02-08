Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 66.01 ↑

EUR 74.96 ↓

8 февраля Пятница

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров предложил уфимцам вместе «укоротить пробки»

ОБЩЕСТВО
Фото: Яндекс. Карты

Радий Хабиров предложил уфимцам вместе «укоротить пробки» Фото: Яндекс. Карты

УФА, 8 фев 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров предложил уфимцам совместно бороться с пробками. Руководитель республики призвал сообщать ему в соцсетях о всех местах, где по какой-либо причине перекрыта дорога.

«Давайте вместе укоротим пробки. Шлите мне сюда многочисленные известные вам места, где какой-то умник перекрыл дорогу блоками, заставил гаражами, повесил сумасбродные знаки, забросил какие-нибудь железнодорожные пути, не довел до ума развязку, не упорядочил парковку. Вы ведь понимаете, о чем я говорю. В московском регионе такие меры недорого и быстро дали конкретный результат. В Уфе мы тоже все эти глупости обнаружим. С вашей помощью – гораздо быстрее», — обратился к жителям столицы Радий Хабиров.

По его словам, пробки часто возникают не от того, что машин много, дорог мало, а из-за лени или глупости многочисленных дорожных «контролеров».

«Например, пару лет назад в Красногорске мы обнаружили, что 400 метров дороги могут избавить десятки тысяч людей ежедневно от крюка в десяток километров (полчаса, выкинутых из жизни). Мне все сказали, что дорога «не проходит» по различным сводам и правилам. Но там, где не проходит дорога – мы прекрасно провели «проезд по парковке», благодаря которому с тех самых пор красногорцы с большим успехом ездят. Это я не к тому, чтобы похвастаться. А к тому, что и в Уфе есть множество таких же примеров, когда кому-то не захотелось включить смекалку и вернуть людям немного жизни, потраченной на пробки. Понятно, что и это тоже – пример «ручного управления», но на этом этапе я последовательно буду погружаться буквально во все процессы лично, поскольку из этих мелких проблем складывается жизнь наших людей».

Как сообщало агентство «Башинформ», сегодня утром Уфа застряла в 10-балльных пробках. Причиной тому стал обильный снегопад и десятки ДТП.

Теги: Радий Хабиров, пробки
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter   или по
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе из колодца достали тело мужчины
В уфимском микрорайоне Максимовка 7 февраля местный житель, 1951 года рождения, упал в колодец вниз головой. По предварительным данным, это заметили муж
В Башкирии 16-летняя девочка скончалась по дороге в больницу
Прокуратура Аургазинского района признала законным и обоснованным постановление о возбуждении Стерлитамакским межрайонным следственным отделом уголовног
История с украденным у жительницы Уфы ребенком попала на передачу «Прямой эфир»
Житель Башкирии Алмаз С. в программе Андрея Малахова «Прямой эфир» на канале «Россия» пытался доказать, что не крал собственного ребенка у бывшей супруг
В Башкирии шесть больниц передадут в концессионное управление частным компаниям
В Башкирии в концессионное управление планируется передать шесть объектов здравоохранения. В перечне, опубликованном на сайте Минэкономразвития Башкирии
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть