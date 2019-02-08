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Эпизоотическая ситуация в Башкирии признана благополучной

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Эпизоотическая ситуация в Башкирии признана благополучной Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 фев 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Эпизоотическую ситуацию в Башкирии можно считать благополучной, констатировали на итоговой коллегии государственной ветеринарной службы республики.

Для сохранения благополучия в регионе ветеринарные мероприятия проводятся в отношении 34 заразных, в том числе шести особо опасных и 14 общих для человека и животных болезней.

«В 2018 году в регионе не зарегистрированы такие особо опасные заболевания как ящур, грипп птиц, африканская чума свиней, сибирская язва, — отметил начальник Управления ветеринарии Башкирии Азат Зиганшин. — Тем не менее, в прошлом году в республике было зафиксировано 12 очагов бешенства животных, а также бруцеллез мелкого рогатого скота и лошадей. Так, в конце года на территории Учалинского района из-за несанкционированного перемещения заразных животных, предположительно, из соседних регионов, в которых имеется циркуляция заболевания, зарегистрировано 13 очагов бруцеллеза. При ликвидации неблагополучных пунктов уничтожено бескровным методом и кремировано 69 голов мелкого рогатого скота, сдано для последующей промышленной переработки 140 лошадей».
Как подчеркнул глава ветеринарной службы Башкирии, до получения двукратного отрицательного результата будут проводиться диагностические исследования поголовья животных в неблагополучных пунктах. На сегодняшний день карантин снят с восьми пунктов. В режиме карантина остаются девять неблагополучных пунктов.

Если при ящуре за отчужденный скот предусмотрена выплата компенсаций владельцам животных, то при бруцеллезе, не являющимся особо опасным заболеванием, производится сдача всего больного скота на убой в специализированном мясокомбинате для последующей промышленной переработки.

«Мясоперерабатывающие предприятия закупают такое мясо по очень низкой цене — от 20 до 40 рублей за 1 кг живого веса. По сравнению с рыночной стоимостью мяса, например, конины, килограмм которой стоит более 300 рублей, владельцы животных несут колоссальные убытки», — добавил Азат Зиганшин.

Теги: Управление ветеринарии РБ, животные, бруцеллез
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