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В Уфе за несколько часов произошло 62 ДТП с механическими повреждениями

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

В Уфе за несколько часов произошло 62 ДТП с механическими повреждениями Фото: автор

УФА, 8 фев 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе 8 февраля с 06.00 до 13.00 часов произошли 62 автоаварии. Это немного меньше, чем было в сильный снегопад 25 января. Тогда за несколько часов была зафиксирована средняя суточная «норма» дорожных происшествий — 80 автоаварий. Как пояснила агентству «Башинформ» старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу Зухра Рахматуллина, речь идет о происшествиях с механическими повреждениями транспорта, без учета «европротокольных».

«В среднем в Уфе за сутки происходит около 80-100 ДТП. Например, за прошедшие сутки в городе было зафиксировано 120 автоаварий», — пояснила представитель ведомства.

Как информировало агентство «Башинформ», 8 февраля администрация города продлила временный запрет на въезд в город для грузового транспорта на трассах Уфа – Аэропорт, Уфа – Шакша — КПМ, Уфа — Жилино, Уфа – Затон – КПМ до 19.00 часов.

Теги: ДТП, ГИБДД
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