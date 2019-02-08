Фото: ИА «Башинформ» В Уфе продлили временное ограничение на въезд для грузового транспорта Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 8 фев 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе продолжается обильный снегопад. В связи с этим администрация города продлила временный запрет на въезд в город для грузового транспорта на трассах Уфа — Аэропорт, Уфа — Шакша-КПМ, Уфа — Жилино, Уфа — Затон-КПМ до 19.00 часов 8 февраля. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в пресс-службе мэрии.

Накануне власти города ограничили въезд для грузовиков до 14.00 часов. Меры приняты для обеспечения безопасности участников дорожного движения.