Фото: Олег Яровиков Жителей Башкирии в феврале ждет один сокращенный рабочий день Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 фев 2019. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

23 февраля жители Башкирии, как и вся Россия, будут отмечать День защитника Отечества. Праздник выпал на субботу, поэтому этот выходной перенесли на 10 мая. А вот рабочая пятница, 22 февраля, сокращается на один час.

«Выходными днями в связи с праздничными днями при пятидневной рабочей неделе являются 23, 24 февраля 2019 года. При шестидневном рабочем графике выходными днями в связи с праздниками являются 23, 24 февраля», — уточнили в Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии.

Опираясь на трудовой кодекс, в ведомстве объяснили, что при предоставлении ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска нерабочие праздничные дни 23 февраля и 8 марта в число календарных дней отпуска не включаются.