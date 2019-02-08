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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Активисты ОНФ на озере Аслыкуль нашли и уничтожили 500 км браконьерских сетей

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ

Активисты ОНФ на озере Аслыкуль нашли и уничтожили 500 км браконьерских сетей Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ

УФА, 8 фев 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

На озере Аслыкуль активисты Общероссийского народного фронта вместе с сотрудниками природного парка в ходе акции «Озеро без сетей» нашли и уничтожили 500 км браконьерских сетей. Для нормализации уровня кислорода в водоеме было пробурено 300 лунок.

«В рамках акции провели экологический субботник, собрали мусор, который оставляют после себя рыбаки. С каждым разом отходов на озере становится меньше и меньше. Надеемся, что отдыхающие, которые приедут сюда летом, тоже будут ответственно относиться к природе. Аслыкуль — уникальное озеро, самое большое в Башкортостане. Удивительная красота этих мест ежегодно привлекает тысячи туристов. Аслыкуль и одноименный природный парк испытывают колоссальные рекреационные нагрузки. Если каждый из нас не будет убирать за собой мусор, то можем потерять и озеро, и неповторимую флору и фауну этих мест», — рассказал координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Башкирии Мурад Шафиков.

В ходе акции «Озеро без сетей» активисты ОНФ провели информационную работу среди рыбаков, напомнили правила безопасного поведения на льду, раздали памятки.

Теги: ОНФ, браконьерство
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