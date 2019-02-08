Фото: МВД по РБ В Уфе прекращены поиски учащегося колледжа Фото: МВД по РБ

УФА, 8 фев 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе официально прекратились поиски пропавшего без вести 17-летнего Андрея С. Как рассказали агентству «Башинформ» в пресс-службе регионального МВД, молодой человек накануне сам вернулся в колледж — с ним всё в порядке.

Известно, что он проживает в общежитии. О том, что он вернулся, в полицию сообщили преподаватели учебного заведения. С подростка взяли объяснения. Молодой человек разыскивался более 20 дней.

Ранее агентство «Башинформ» информировало, что это не первый случай, когда полиция выходит на поиски учащегося первого курса Башкирского сварочно-монтажного колледжа. Он уже пропадал 1 ноября прошлого года и был найден 11 декабря.