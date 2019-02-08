Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 66.01 ↑

EUR 74.96 ↓

8 февраля Пятница

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Уфа стоит в десятибалльных пробках

ОБЩЕСТВО

УФА, 8 фев 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Уфе, по данным сервиса «Яндекс-пробки», наблюдаются пробки в 10 баллов, автолюбители сообщают о более 10 ДТП на улицах города.

Сложная дорожная ситуация на съезде с Демского шоссе на проспект Салавата Юлаева, там скорость движения не превышает 5 км в час, на улице Пугачева, Сочинской, Менделеева, Бакалинской, на развязке в створе ул. Заки Валиди. На ул.Маршала Жукова автомобили двигаются со скоростью 3 км в час.

Напомним, из-за обильного снегопада на территории Башкирии Упрдор «Приуралье» ввело временное ограничение движения для грузовиков, пассажирских автобусов и маршрутных такси.

Ограничение действует до улучшения погодных условий на 250 — 316 км трассы Р-240 (Куюргазинский район республики), на 1194 — 1280 км трассы М-5 (на границе города Октябрьского), на 112 — 160 км трассы Р-240.

Автомобилистам рекомендовано по возможности воздержаться от поездок, соблюдать скоростной режим и вдвое увеличить дистанцию от впереди идущего транспортного средства.

Как сообщал «Башинформ», до 14.00 8 февраля въезд грузового транспорта в Уфу ограничен.

По данным Башгидрометцентра, днем 8 февраля интенсивность атмосферных явлений ослабеет.

Теги: дороги
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter   или по
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии 16-летняя девочка скончалась по дороге в больницу
Прокуратура Аургазинского района признала законным и обоснованным постановление о возбуждении Стерлитамакским межрайонным следственным отделом уголовног
История с украденным у жительницы Уфы ребенком попала на передачу «Прямой эфир»
Житель Башкирии Алмаз С. в программе Андрея Малахова «Прямой эфир» на канале «Россия» пытался доказать, что не крал собственного ребенка у бывшей супруг
В Башкирии шесть больниц передадут в концессионное управление частным компаниям
В Башкирии в концессионное управление планируется передать шесть объектов здравоохранения. В перечне, опубликованном на сайте Минэкономразвития Башкирии
Правительство Башкирии установило максимальный размер платы за детский сад
Правительство Башкирии установило максимальный размер родительской платы за пребывание ребенка в детском саду для муниципалитетов республики на 2019 год
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть