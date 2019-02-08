Уфа стоит в десятибалльных пробках

УФА, 8 фев 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Уфе, по данным сервиса «Яндекс-пробки», наблюдаются пробки в 10 баллов, автолюбители сообщают о более 10 ДТП на улицах города.

Сложная дорожная ситуация на съезде с Демского шоссе на проспект Салавата Юлаева, там скорость движения не превышает 5 км в час, на улице Пугачева, Сочинской, Менделеева, Бакалинской, на развязке в створе ул. Заки Валиди. На ул.Маршала Жукова автомобили двигаются со скоростью 3 км в час.

Напомним, из-за обильного снегопада на территории Башкирии Упрдор «Приуралье» ввело временное ограничение движения для грузовиков, пассажирских автобусов и маршрутных такси.

Ограничение действует до улучшения погодных условий на 250 — 316 км трассы Р-240 (Куюргазинский район республики), на 1194 — 1280 км трассы М-5 (на границе города Октябрьского), на 112 — 160 км трассы Р-240.

Автомобилистам рекомендовано по возможности воздержаться от поездок, соблюдать скоростной режим и вдвое увеличить дистанцию от впереди идущего транспортного средства.

Как сообщал «Башинформ», до 14.00 8 февраля въезд грузового транспорта в Уфу ограничен.

По данным Башгидрометцентра, днем 8 февраля интенсивность атмосферных явлений ослабеет.