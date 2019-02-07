Внимание! На трассах в Башкирии из-за непогоды ограничено движение транспорта

УФА, 7 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Из-за обильного снегопада на территории Башкирии Упрдор «Приуралье» ввело временное ограничение движения для грузовиков, пассажирских автобусов и маршрутных такси.

Ограничение действует до улучшения погодных условий на 250-316 км трассы Р-240 (Куюргазинский район республики), на 1194-1280 км трассы М-5 (на границе г. Октябрьский), на 112-160 км трассы Р-240.

Автомобилистам рекомендовано по возможности воздержаться от поездок, соблюдать скоростной режим и вдвое увеличить дистанцию от впереди идущего транспортного средства.

Как сообщал «Башинформ» до 14.00 8 февраля ограничили въезд в Уфу грузового транспорта.

По данным Башгидромета, ночью и утром 8 февраля снегопады продолжатся, ожидаются метели при видимости 500 метров и менее, усиление ветра до 15-20 м/с. На дорогах из-за снежных заносов, снежного наката, гололедицы ситуация будет ухудшаться. Днем 8 февраля интенсивность атмосферных явлений ослабеет.