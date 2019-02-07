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7 февраля Четверг

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Из-за обильного снегопада в Уфе ограничили въезд грузового транспорта

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Из-за обильного снегопада в Уфе ограничили въезд грузового транспорта Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 7 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе в связи с обильным снегопадом временно ограничили въезд грузового транспорта на трассах: Уфа – Аэропорт; Уфа – Шакша-КПМ, Уфа- Жилино;- Уфа – Затон – КПМ. Меры приняты по распоряжению администрации для обеспечения безопасности участников дорожного движения.

Ограничение введено до 14:00 8 февраля.

Госавтоинспекция Уфы призывает всех с пониманием относиться к принимаемым мерам, соблюдать правила дорожного движения и требования сотрудников ГИБДД.

Теги: погода, грузовой транспорт
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