Фото: ИА «Башинформ» Из-за обильного снегопада в Уфе ограничили въезд грузового транспорта Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 7 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе в связи с обильным снегопадом временно ограничили въезд грузового транспорта на трассах: Уфа – Аэропорт; Уфа – Шакша-КПМ, Уфа- Жилино;- Уфа – Затон – КПМ. Меры приняты по распоряжению администрации для обеспечения безопасности участников дорожного движения.

Ограничение введено до 14:00 8 февраля.

Госавтоинспекция Уфы призывает всех с пониманием относиться к принимаемым мерам, соблюдать правила дорожного движения и требования сотрудников ГИБДД.