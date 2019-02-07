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Кафедра вычислительной техники и защиты информации УГАТУ признана лучшей в России

партнерский материал
ОБЩЕСТВО
Фото: УГАТУ

Кафедра вычислительной техники и защиты информации УГАТУ признана лучшей в России Фото: УГАТУ

УФА, 7 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Подведены итоги Всероссийского конкурса молодых специалистов и образовательных центров «Инфофорум – Новое поколение» и Всероссийского конкурса на лучшую научную работу студентов вузов, в которых преподаются дисциплины из области информационной безопасности.

Дипломом лауреата в номинации «Образовательный центр года» награждена кафедра вычислительной техники и защиты информации УГАТУ (заведующий – доктор наук Вадим Картак). Пятикурсник той же кафедры Михаил Арпишкин удостоен золотой медали Всероссийского этапа открытого конкурса на лучшую научную работу студентов в области информационной безопасности. Диплом за научное руководство получил доцент Алексей Вульфин.

Победителей торжественно наградили в Доме правительства РФ в рамках Национального форума информационной безопасности «Инфофорум-2019». Это одно из центральных ежегодных IТ-мероприятий в России, которое проводится с 2001 года. Инфофорум стал первым отечественным мероприятием в сфере информационной безопасности и эти годы превратился в знаковое событие отрасли.

Жюри учитывало следующие критерии: научный потенциал кафедры, ее учебная и методическая деятельность, трудоустроенность выпускников, достижения студентов, участие в национальных и региональных проектах, материально-техническая оснащенность, связь с работодателями и т.д. По всем этим показателям кафедра вычислительной техники и защиты информации стала лучшей среди 150 претендентов.

Такие отличные результаты еще раз подтвердили высокий авторитет кафедры ВТиЗИ, уровень подготовки уникальных специалистов для цифровой экономики, а также растущий интерес со стороны студентов к работе в области защиты информации с применением новых технологий и методов искусственного интеллекта.

Напомним, что в 2014 году кафедра уже удостаивалась премий «Кафедра года» и «Студент года», а по итогам 2017 года студенты и их научные руководители были отмечены наградами всероссийского конкурса.

Теги: угату
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