Фото: автор Лжесотрудники МЧС Башкирии предлагают бизнесменам избежать проверок пожарной безопасности Фото: автор

УФА, 7 фев 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Главное управление МЧС России по Башкортостану предостерегает население и руководителей всех объектов от действий мошенников. Мошенники при общении по телефону и при личном посещении представляются действующими должностными лицами руководящего состава ведомства.

«Каждый раз преступники действуют по схожей схеме: они представляются начальниками различного уровня. За вознаграждение они предлагают избежать проверок, при этом утверждают, что необходимо обновить, например, систему пожарной сигнализации и что могут помочь с этим вопросом. Мошенники назначают встречу или сразу просят перечислить деньги на тот или иной расчетный счет или «откупиться» хорошим подарком», — сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии и призвали предпринимателей быть бдительными.

О любых подозрительных фактах следует сообщать в правоохранительные органы по телефону «02» или «102», а также по телефону доверия республиканского МЧС: 8 (347) 233-99-99.

В ведомстве отметили, что сотрудник государственного пожарного надзора МЧС России должен быть в установленной форменной одежде, проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей при предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения руководителя или заместителя руководителя органа ГПН, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ, и копии документа о согласовании проведения проверки.

На сайте МЧС в открытом доступе размещена информация и фотографии руководящего состава управления, а также план проведения проверок.