Башкирия в федеральных СМИ: Дело против главы района, на ТВ возник языковой вопрос

УФА, 7 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Телеканалы в регионах не смогут создать мультиплексы для цифрового ТВ. Также их руководство обеспокоено предоставлением времени в сетке ОТР, которое не сможет вещать на языках местного населения.

Дорогое вещание и языковой вопрос. Как узнали в ТАСС, «создание третьего регионального мультиплекса, с помощью которого местные телеканалы могли бы вещать в цифровом формате, в большинстве субъектов России невозможно из-за недостатка средств». Десятки млн рублей в цифровое вещание не могут вложить ни частные, ни учрежденные местными властями каналы, сообщили агентству представители каналов. Ранее Минкомсвязи предложило запустить для региональных телеканалов, не имеющих технической возможности войти в сетку вещания цифрового ТВ, так называемый третий мультиплекс, для работы которого региональным каналам придется оплачивать услуги по вещанию РТРС. Стоимость услуг варьируется от 100 до 400 млн рублей в зависимости от региона, уточнили в агентстве.

Другим обсуждаемым решением является предоставление региональным каналам времени в сетке Общественного телевидения России. Однако предполагаемые две региональные врезки по два часа на ОТР за 30-35 млн рублей в год для региональных каналов неподъемны, отмечают в ТАСС. При этом в национальных республиках возникает еще одна проблема — ОТР не сможет вещать на языках местного населения. Например, в Башкирии работают республиканский канал «БСТ», национальный музыкальный канал «Курай», детский канал «Тамыр». «Значительная часть вещания наших каналов — на башкирском языке. А в лицензии ОТР обозначен только русский язык», — сообщил ТАСС руководитель агентства по печати и СМИ Башкирии Борис Мелкоедов.

Как совещание башкирского правительства «сорвало планы суда по свершению акта правосудия». «Новые Известия» отследили, что в Башкирии дело против главы района 8 раз не могут рассмотреть в суде. Оказывается, 4 февраля в Зилаирском межрайонном суде должно было состояться «слушание дела в отношении главы администрации Хайбуллинского района Раила Ибрагимова. Но заседание было вновь перенесено — уже в восьмой раз». Как сообщается, главу района обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями. «Осенью 2017 года он попросил уложить асфальт к своему дому, но за работу не рассчитался, — рассказывает газета. — Судебный процесс тянется с июля, но никак не может состояться». В этот раз слушание дела было назначено на 14.30. Но именно в это время проводилось оперативное совещание правительства Башкирии, на котором должен был удалённо присутствовать и глава администрации Хайбуллинского района. «У Раила Ибрагимова вновь появилось основание по уважительной причине не прийти на заседание суда», — пишут в «НИ» и добавляют, что «оперативное совещание правительства сорвало планы суда по свершению акта правосудия».

Дело о «прощенных» миллиардах. РИА Новости сообщает, что в Верховный суд Чечни поступила жалоба «Газпрома» на списание долгов за газ. Ранее Заводской районный суд Грозного по требованию прокуратуры Чечни постановил списать долги населения за газ в 9 млрд рублей. «Газпром межрегионгаз Грозный» подал апелляционную жалобу на это решение. Как рассказали в агентстве, с призывами списать долги в местные прокуратуры обратились также депутаты из разных регионов России, в том числе из Башкирии. При этом глава Чечни заявил, что работа по взысканию задолженности по газу в регионе не приостанавливалась, а разговоры о «прощенных» 9 млрд рублей беспочвенны.

Как в Уфе мышонка по кличке Пушкин погрузили в спячку. Большой материал об этом подготовил INTERFAX.RU. В издании рассказали, что «специалисты в Уфе ввели в спячку найденную на улице летучую мышь, и сейчас каждые две недели собираются будить зверька, чтобы подкормить». Зверька погрузили в спячку в обычном холодильнике. «Я буду пробуждать его к концу следующей недели, кормить. Пока такой режим: две недели в спячке, потом снова откармливаем, пока вес не наберет», — рассказал «Интерфаксу» директор зоологического музея Башкирского госуниверситета Михаил Кривошеев. Как отмечается, придерживаться такого режима биологам посоветовали в московском зоопарке, где часто спасают летучих мышей-найденышей.

Ранее сообщалось, что школьница нашла летучую мышь весом 10 граммов на улице Пушкина в Уфе и принесла биологам. По традиции имена для летучих мышей выбирают по названию места, где их нашли, поясняют в агентстве. Оказалось, найденыш относится к редкому виду двухцветных кожанов. Вид относится к малоизученным и охраняется в ряде стран мира, а также в России.

В заброшенном здании откроют гимназию? Как информировали «Известия», власти башкирского Нефтекамска планируют реконструировать заброшенное здание интерната в центре города. Оно было построено в 1964 году, а эксплуатировать его перестали в 2013-м, говорится в материале. Сейчас на этой огромной территории с хозпостройками собираются стаи бродячих собак и уличные компании. Как выяснилось, в 2017 году власти Башкирии подписали документ о реконструкции интерната. Ситуация изменилась лишь в августе 2018 года, когда начались проектные работы стоимостью 4 млн рублей.

В издании сообщается, что к 1 марта 2019 года специалисты должны оценить, насколько здание изношено и во сколько может обойтись ремонт. Предполагается, что здесь будет открыт корпус первой гимназии.

«Уфа» может подписать иностранного нападающего. «Матч ТВ» передает, что генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов рассказал о трансферных планах башкортостанского клуба. «Трансферы еще планируем, но есть определенные шероховатости в переговорах. Надеемся подписать иностранного нападающего», — цитирует Газизова телеканал. После 17 туров РПЛ «Уфа» идет на 14-й позиции в таблице, уточнили на «Матч ТВ».

Осторожно, злой собаковод! Очередной жуткий случай стал темой сюжета на телеканале РЕН ТВ. «В Уфе собаковод зверски избил местного жителя за то, что тот посмел сделать ему замечание», — рассказали на телеканале. Как выяснилось, мужчина подошел к соседу и попросил надеть на своего питомца, бойцовскую собаку, поводок. В это время во дворе гуляли дети, которые могли случайно спровоцировать пса. Но агрессивным оказался вовсе не четвероногий, отмечается в сюжете: «Удар за ударом — хозяин собаки будто с цепи сорвался». По мнению хозяина пса, «его питомец, несмотря на свои размеры, не представляет никакой опасности. Он надрессирован, и все соседи с животным прекрасно знакомы». Тем не менее агрессору все-таки придется ответить не только за отсутствие поводка и намордника, но и за собственную несдержанность, резюмировали на РЕН ТВ.