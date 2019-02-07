Фото: стоп-кадр видео программы Прямой эфир История с украденным у жительницы Уфы ребенком попала на передачу «Прямой эфир» Фото: стоп-кадр видео программы Прямой эфир

УФА, 7 фев 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Житель Башкирии Алмаз С. в программе Андрея Малахова «Прямой эфир» на канале «Россия» пытался доказать, что не крал собственного ребенка у бывшей супруги Альфии А., а спас от жестокого отчима и равнодушия матери.

Почти год жительница Уфы ведет розыск своего сына Эрнеста. Отец забрал его и скрылся в неизвестном направлении. Как сообщало агентство «Башинформ», мужчину объявили в федеральный розыск.

«В настоящее время из ответов на запросы судебных приставов по розыску следует, что 14-летний мальчик не закреплен ни за одним медицинским учреждением, и не посещает учебные заведения. По предварительным данным, разыскиваемые могут находиться в Казани, — сообщили в региональной службе судебных приставов. — Есть информация, что мужчина может представляться под другими именами и предоставлять копии поддельных паспортов на третьи лица со своей фотографией, а также копии поддельного свидетельства о рождении ребенка также на другое имя».

Несмотря на розыск, мужчина пришел на программу, чтобы рассказать свою версию случившегося. С женой он разошелся в 2010 году, когда ушел в армию. Позже он узнал, что разведен. Ребенок остался жить с матерью, но отец утверждает, что новый отчим унижал и издевался над мальчиком. Отец не выдержал и выкрал сына у экс-супруги. Стоит отметить, что он не лишен родительских прав.

Вместе с сыном он ездил по стране, меняя машины, передвигаясь на попутках. Мужчина не пользуется банковскими картами. Вместе с сыном и новой возлюбленной он живет на конспиративной квартире.

Выяснилось, что у мальчика есть проблемы со здоровьем — он является инвалидом по слуху и ему нужна срочная операция. На передаче заявили, что московская клиника взяла на себя все расходы по проведению операции на слуховую трубу.

В эфире прозвучала версия матери ребенка по поводу причины развода. По ее словам, бывший муж ее избивал. Она, боясь за себя и сына, развелась с ним и уехала в деревню.

На передаче также провели тест ДНК, так как появилась версия, что Эрнест вовсе не сын героя телепередачи. В итоге экспертиза показала, что он на 99,9% является биологическим отцом мальчика.