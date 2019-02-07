Фото: группа «Поисково-спасательный отряд «Отклик»-Стерлитамак», Vk В Башкирии завершились поиски пропавшего в январе 28-летнего Александра Рындина Фото: группа «Поисково-спасательный отряд «Отклик»-Стерлитамак», Vk

УФА, 7 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане прекращены поиски разыскиваемого с января этого года 28-летнего Александра Рындина. В группе «Поисково-спасательный отряд «Отклик»-Стерлитамак» «ВКонтакте» сегодня появилась хорошая новость — мужчину нашли, с ним всё в порядке. О том, где он находился более 20 дней, не сообщается.

Как информировало агентство «Башинформ», уроженец Стерлитамака вышел из дома 16 января и пропал. В поисках были задействованы полицейские и волонтеры.