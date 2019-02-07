Фото: ИА «Башинформ» В Уфе экс-участковый предстанет перед судом за вымогательство взятки Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 7 фев 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Прокуратура Орджоникидзевского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего участкового уполномоченного отдела полиции по статье «злоупотребление должностными полномочиями».

В пресс-службе прокуратуры РБ сообщили, что в июне 2018 года обвиняемый узнал, что у гражданина Республики Азербайджан, работавшего прорабом на стройке, истёк срок разрешения на пребывание в России.

Полицейский пригласил его к себе в кабинет и стал вымогать взятку в 50 тысяч рублей. В случае отказа, страж порядка грозился составить административный протокол по статье «нарушение режима Государственной границы РФ» и выдворить мужчину за пределы России.

Иностранец сообщил о случившемся в региональное МВД. После передачи оговоренной суммы участковый был задержан.

«По результатам служебной проверки он уволен со службы за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Обвиняемый не признал вину в совершении преступления. Уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — проинформировали в ведомстве.