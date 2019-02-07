Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.66 ↑

EUR 74.77 ↑

7 февраля Четверг

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе экс-участковый предстанет перед судом за вымогательство взятки

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе экс-участковый предстанет перед судом за вымогательство взятки Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 7 фев 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Прокуратура Орджоникидзевского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего участкового уполномоченного отдела полиции по статье «злоупотребление должностными полномочиями».

В пресс-службе прокуратуры РБ сообщили, что в июне 2018 года обвиняемый узнал, что у гражданина Республики Азербайджан, работавшего прорабом на стройке, истёк срок разрешения на пребывание в России.

Полицейский пригласил его к себе в кабинет и стал вымогать взятку в 50 тысяч рублей. В случае отказа, страж порядка грозился составить административный протокол по статье «нарушение режима Государственной границы РФ» и выдворить мужчину за пределы России.

Иностранец сообщил о случившемся в региональное МВД. После передачи оговоренной суммы участковый был задержан.

«По результатам служебной проверки он уволен со службы за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Обвиняемый не признал вину в совершении преступления. Уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — проинформировали в ведомстве.

Теги: суд, прокуратура, МВД по РБ
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter   или по
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
МЧС Башкирии предупреждает об ухудшении погодных условий
МЧС Башкирии, ссылаясь на данные регионального Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, информирует, что с 20.00 часов 6 февраля
В Башкирии разыскивается пропавший без вести 28-летний Александр Рындин
В Башкирии полиция и волонтеры разыскивают пропавшего без вести 28-летнего Александра Рындина. В группе «Поисково-спасательный отряд «Отклик»-Стерлитама
В мэрии Уфы опровергли сообщение о введении карантина в школах
В соцсетях неизвестные распространили информацию о том, что якобы власти Уфы с 7 по 13 февраля вводят во всех городских и общеобразовательных школах шес
В Башкирии всем делают перерасчет за тепло. Что нужно знать об этом
[card number= name=С чего все началось ]В конце января жители 218 домов Кумертау получили счета за отопление, где вместо привычных цифр сумма выросл
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть