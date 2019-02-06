Радий, Сююмбике и Лукерья - какие имена дают своим детям жители Башкирии
УФА, 6 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
Государственный комитет Башкирии по делам юстиции назвал самые популярные и редкие имена новорожденных, родившихся в прошлом году.
Мальчикам чаще всего давали имена — Иван, Ислам, Руслан, Артём, Амир, Тимур, Кирилл, Амир, Данил, Роман, Егор, Александр, Матвей, Максим, Константин, Михаил, Эмиль, Артур, Дмитрий, Никита, Арслан, Иван, Даниил, Ярослав, Аскар; девочкам — Амелия, Ева, Арина, София, Самира, Сабина, Мадина, Виктория, Анастасия, Татьяна, Полина, Дарья, Валерия, Ангелина, Милана, Дарина, Амина, Карина, Аделина, Алиса, Анна, Ясмина.
Среди необычных имен, которые получили новорожденные мальчики, значатся Эрнест, Эмин, Чингиз, Леон, Сулейман, Сагман, Тималь, Маркел, Аяз, Идель, Таир, Разар, Умар, Демид, Резаль, Мухиддин, Теодор, Нияз, Ильсаф, Юсуф, Эмиль, Собир, Диас, Юнус, Давлат, Имран, Рудольф, Никанор, Чами, Лука, Доминик, Осман, Радий, Кемаль, Иннокентий, Айтуган, Файруз, Ринальдо, Риваль, Ян, Якуб, Ханнан, Ренард.
Новорожденные девочки в 2018 году тоже получили редкие имена — Мирра, Анэль, Инесса, Моника, Мила, Ариэль, Оливия, Агата, Мелисса, Сююмбике, Бану, Лея, Айза, Аврора, Кадрия, Сарра, Рустина, Илизия, Азиза, Весна, Аурика, Эсмиральда, Лукерья, Эллада, Бэлла, Тамила, Эльба, Юна, Николь, Микаэла, Грета, Ландыш, Сайда.
Появились дети и с необычными двойными именами — Али-Жан, Руслан-Амаль, Мухаммад-Язид, Марк-Ямач, Эрнест-Текин, Абдул-Керим, Биби-Зайнаб, Юлианна-Римма, Эва-Мирель, Мухаммад-Умар. Девочек-двойняшек нарекли именами Александра-Эмилия и Александра-Амалия.
Как сообщало ранее агентство, в 2018 году в Башкортостане родились 22 807 девочек и 24 264 мальчика.