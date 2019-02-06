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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Постояльцы Архангельского дома престарелых образуют семьи и занимаются любимым делом

ОБЩЕСТВО
Фото: газета «Инзер»

Фото: газета «Инзер»

УФА, 6 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии постояльцы Архангельского дома-интерната для престарелых и инвалидов «Милосердие» образуют семьи, заводят здесь друзей и занимаются любимым делом. Сегодня в учреждении, расположенном в деревне Максим Горький, проживают 122 человека, среди них как пожилые, так и люди с ограниченными возможностями. У каждого — своя судьба и нелегкий жизненный путь. Здесь они получают лечение и уход, для них организован досуг. Одни увлекаются поэзией, другие — музыкой и разными видами рукоделия.

Сегодня с теми, кто нашел здесь приют, пообщались супруга врио главы региона Каринэ Хабирова и исполняющий обязанности министра семьи труда и соцзащиты населения Юрий Мельников.

Например, 82-летняя Людмила Степановна Королькова — слепа с рождения. Еще в детстве мама девочки научила ее вязать, и это хобби стало делом жизни. И в интернате женщина продолжает заниматься рукоделием.

Почетные гости поговорили с жителями дома-интерната о качестве обслуживания в учреждении. По их словам, условиями в доме они довольны. На вопрос: «Что вам нужно?» постояльцы попросили туристические палатки, палки для скандинавской ходьбы, а также выразили желание почаще общаться с детьми из социального приюта, чтобы дарить им частичку своего тепла.

Теги: дом престарелых
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