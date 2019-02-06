Баязит Бикбай: когда и почему писатель создал новый вариант своей пьесы «Кахым турэ»

Фото: bashdram.ru / Национальный архив РБ

Фото: bashdram.ru / Национальный архив РБ

УФА, 6 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Как в Башкирии отмечали юбилей писателя Баязита Бикбая и почему он создал новый вариант исторической драмы «Кахым турэ». В январе 1959 года газета «Советская Башкирия» подробно рассказала о творческом пути драматурга. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ

«Большой зал Уфимского дома политического просвещения позавчера был заполнен народом. Здесь можно было встретить известных писателей, композиторов, артистов Башкирии, литературоведов, журналистов, студентов, представителей общественности города. Они пришли отметить пятидесятилетний юбилей одного из видных писателей республики Баязита Бикбая», — написала газета 11 января 1959 года. Юбилейный вечер открыл председатель правления Союза писателей БАССР Мустай Карим. С приветствиями выступили министр культуры республики Гали Гумеров, писатель Сагит Агиш, композитор Загир Исмагилов, главный дирижер театра оперы и балета Нариман Сабитов, рассказали в издании.

В газете отмечается, что Баязит Бикбай не только поэт и прозаик, но и талантливый драматург, публицист и переводчик, его творчество сыграло большую роль в развитии башкирского оперного искусства.

Первые годы своего творчества поэт посвятил стихам. В 1930 годах широкое отражение в его творчестве находит тема «колхозной деревни». В 1932-м вышел из печати его первый сборник стихов «Прошедшие дни». Произведения сборника изображали перелом в сознании крестьянства. Во второй половине 30-х годов писатель обращается к исторической тематике. Первым шагом в освоении этой темы стала поэма «Земля» (1937). В ней писатель стремился отразить исторический путь народа к социализму, пояснили в газете.

В период Великой Отечественной войны в произведениях Бикбая углубляется тема Родины. Ей посвящены не только его сборники стихов «Огненные строки», «Платочек», но и драматические произведения «Родина зовет» и одноактные пьесы.

Тема участия башкирского народа в Отечественной войне 1812 года находит отражение в исторической драме «Кахым турэ». «Но в первом варианте пьесы, из-за некритического подхода писателя к некоторым фольклорным источникам, были допущены ошибки», — рассказывают в газете. Поэтому в 1957 году писатель создал новую редакцию пьесы, «появлению которой в значительной степени способствовали решения ХХ съезда партии». Отмечается, что «драматург в новом варианте пьесы сумел правильно осветить роль народа и личности в истории, раскрыть всю сложность социальных противоречий эпохи, когда ведущей исторической силой выступал массовый народный героизм».

В послевоенные годы Баязит Бикбай завершает свою многолетнюю работу над созданием героической драмы и либретто оперы «Салават Юлаев».

«Нынче он приступил к созданию нового романа «Весна на Урале» на тему гражданской войны в Башкирии», — информировала газета 9 января 1959 года.

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.