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Жители Уфы пожаловались на неприятный запах от озера в парке «Кашкадан»

ОБЩЕСТВО
Фото: сайт администрации Уфы

Жители Уфы пожаловались на неприятный запах от озера в парке «Кашкадан» Фото: сайт администрации Уфы

УФА, 6 фев 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Жители уфимского микрорайона Сипайлово в соцсетях пожаловались на неприятный запах, который стало источать озеро в парке «Кашкадан». Как выяснило руководство парка, на водоеме обитают упитанные дикие утки, которых старательно подкармливают посетители этого места отдыха. В информационно-аналитическом отделе администрации Октябрьского района отметили, что пищевой рацион птиц можно наблюдать прямо у воды вокруг промоины — здесь и батоны хлеба, и куски мяса, и даже «порции» плова.

«Желающие облегчить участь уточек, возможно, сами того не осознавая, превращают поверхность озера в некое подобие свалки. Все эти остатки пищи попадают в воду. К тому же открытая поверхность воды получается густонаселенной — водоплавающие со всей поверхности озера обитают здесь. Разумеется, продукты их жизнедеятельности уходят в воду», — сообщил директор парка Евгений Дубницкий.

Дипломант всероссийского конкурса «Заповедное эхо», инициируемого эколого-просветительским центром, Илдус Тимерханов добавил, что кормление человеком птиц негативно сказывается на здоровье последних.

«Антропогенный фактор – один из удручающих для обитателей дикой среды. Во многих странах запада кормление диких птиц даже на водоемах парков в черте города строго запрещено. Сердобольность горожан, кормящих их со своего стола, плохо сказывается на здоровье птиц, в них постепенно угасают инстинкты. И это печально», — отметил эксперт.
В ведомстве не рекомендуют кормить птиц едой «со стола» — это негативно сказывается как на здоровье птиц, так и на экологической обстановке водоема.

Теги: экология
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