Фото: соцсети Роспотребнадзор Башкирии и власти Уфы опровергли сообщение о введении карантина в школах Фото: соцсети

УФА, 6 фев 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В соцсетях неизвестные распространили информацию о том, что якобы власти Уфы с 7 по 14 февраля ввели во всех городских и общеобразовательных школах шестидневный карантин в связи с эпидемией гриппа и ОРВИ. Слова приписаны начальнику отдела дошкольного и общего образования Управления образования столичной мэрии Татьяне Квасниковой.

Агентство «Башинформ» обратилось за комментарием в пресс-службу администрации Уфы, где заявили, что распространяемое сообщение — это фейк.

«Это старая информация. Она не соответствует действительности. К тому же, Татьяна Квасникова сейчас является начальником Управления по опеке и попечительству», — пояснил пресс-секретарь мэрии Уфы Марсель Байдавлетов.

Руководитель регионального Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач по РБ Евгений Степанов объяснил, когда и при каких обстоятельствах вводится карантин в учреждениях образования.

«Подготовлен проект постановления главы администрации города о введении плана мероприятий по профилактике ОРВИ и гриппа. Это объемный план. В нем, в том числе, не рекомендуем проводить общественные мероприятия с участием детей, вести контроль за заболевшими. Что касается введения карантина, то администрация образовательного учреждения должна смотреть за состоянием здоровья учеников. Если число заболевших в классе достигает 20%, то решение по введению карантина должен принять руководитель учреждения образования. Мы в таких случаях рекомендуем в этом классе или этих классах приостановить занятия. Что касается целой школы – это еще нужно обсуждать», — прокомментировал глава регионального Роспотребнадзора.

Проект должен быть подписан в ближайшее время.

В Башкирии на период с 28 января по 3 февраля зарегистрированы 26 тысяч заболеваний ОРВИ (у детей — 64,5%). Эпидпорог превышен на 27,9% (прирост за неделю на 20%). В Уфе ОРВИ заболели 7 тысяч 978 человек (дети — 56%). Эпидпорог по Уфе превышен на 21,4% (прирост на 5%).