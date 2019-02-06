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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

К жителям уфимского пригорода Максимовка приедет бригада врачей - «узких специалистов»

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Уфы

К жителям уфимского пригорода Максимовка приедет бригада врачей - «узких специалистов» Фото: администрация Уфы

УФА, 6 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

К жителям уфимского пригорода Максимовка приедет бригада врачей — «узких специалистов». По сообщению уфимской мэрии, в субботу, 16 февраля, в помещении поселковой амбулатории состоится прием невролога, кардиолога, офтальмолога, гинеколога. Прием состоится с 9.00 до 14.00. Записаться к нужному врачу можно по телефону контакт-центра: 216-13-13.

Теги: прием, врачи
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