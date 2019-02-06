МегаФон станет цифровым партнером WorldSkills Kazan 2019

УФА, 6 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

МегаФон предоставит услуги мобильной связи и доступа в Интернет для участников, организаторов, волонтеров и временного персонала, задействованного в подготовке и проведении чемпионата WorldSkills Kazan 2019. Кроме того, цифровой оператор поможет организаторам соревнований оповещать участников, членов официальных делегаций и других клиентских групп с помощью SMS.

МегаФон станет цифровым партнером 45-го Чемпионата мира по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills, который пройдет в Казани 22 – 27 августа 2019 года. Официальная церемония подписания договора состоялась 5 февраля на заседании коллегии министерства информатизации и связи Республики Татарстан.

«МегаФон участвует в строительстве цифрового будущего России, которое неразрывно связано с появлением новых профессий и трансформацией существующих. Цифровизация сегодня происходит не только в IT, медиа и телекоме, но и в рабочих, сервисных и инженерных профессиях. Наша задача – максимально содействовать в развитии soft skills, помочь в выборе профессии поколению, которое в ближайшие годы станет основой цифровой экономики нашей страны», – рассказал Геворк Вермишян, генеральный директор компании «МегаФон».

«Надежная связь и скоростной доступ в интернет – необходимые условия проведения чемпионата на высоком уровне. Непрерывная работа сервисов связи – важнейшая из задач. Мы рады, что в ее решении нам поможет надежный партнер – МегаФон», – отметил операционный директор мирового чемпионата, генеральный секретарь АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Ранко Тепавчевич.

Главное международное событие года в России – 45-й чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills Competition 2019 – пройдет в Казани с 22 по 27 августа 2019 года. В нем примут участие более 1600 конкурсантов из более чем 60 стран, которые будут соревноваться в 56 компетенциях.

Право на проведение чемпионата Казань получила в 2015 году по результатам голосования всех стран-членов международного движения WorldSkills International. В России движение WorldSkills Russia охватывает все 85 регионов и является одним из приоритетных проектов в сфере подготовки кадров.

Компания «МегаФон» активное участвует в создании национального кадрового потенциала технических специалистов. Стратегия развития цифровых талантов «МегаФона» направлена на поддержку перспективных специалистов, развитие компетенций разработчиков и организацию дополнительного обучения в сфере программирования и создания пользовательских интерфейсов. Компания организует и принимает участие в федеральных центрах развития детей совместно с ведущими технопарками, Сколково и Иннополисом. В образовательном центре «Сириус» сотрудники компании проводят кейс-чемпионаты, в рамках Digital Kids Day проходит обучение программированию, в детском лагере «Орлёнок» – мастер-классы Digital Кампуса. Только в 2018 году «МегаФон» провел более 100 различный мероприятий мастер-классов, кейс-чемпионатов и хакатонов по всей России.