Фото: Олег Яровиков Авиарейс Уфа - Краснодар отправлен на запасной аэродром из-за непогоды Фото: Олег Яровиков

УФА, 6 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

В расписании международного аэропорта Краснодар накануне произошли небольшие изменения. Два авиарейса из Москвы и из Уфы были отправлены на запасной аэродром. Об этом сообщили в пресс-службе краснодарского аэропорта.

Самолет из Уфы приземлился в Сочи, из Москвы – в Анапе. Позднее назвали причину задержки рейсов – сильный туман.