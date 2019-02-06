Фото: Олег Яровиков ОНФ запустил в мобильном приложении опрос о правах и ответственности медработников Фото: Олег Яровиков

УФА, 6 фев 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Общероссийский народный фронт совместно с Национальной медицинской палатой и телепрограммой «Здоровье» запустил опрос, который поможет разобраться, как защитить жизнь и здоровье медиков в случае нападений и какой должна быть ответственность за врачебные ошибки. Принять участие в опросе можно с помощью мобильного приложения «Народный контроль», а также на сайте телевизионной программы.По данным Минздрава, за последние шесть лет зафиксировано 1226 случаев, когда медики получали травмы во время нападений. Сами работники этой сферы считают, что реальная цифра гораздо выше. При этом в статистику не входят оскорбления и «мелкие» побои без серьезных травм. Как отмечают эксперты ОНФ, сегодня защита прав медработников регламентируется федеральным законом об основах охраны здоровья граждан в РФ. Однако многие вопросы остаются открытыми. На то, чтобы найти пути их решения совместными с обществом усилиями, как раз и нацелен новый опрос ОНФ, который будет состоять из двух частей.

Первая часть опроса посвящена защите прав медработников. Так, респонденты выскажут свое мнение о том, нужно ли устанавливать в машинах скорых и больницах тревожные кнопки, усиливать уголовную ответственность за причинение вреда здоровью медработников и вводить обязательное госстрахование медперсонала в качестве дополнительной защиты. Участники опроса также смогут выбрать самые эффективные, по их мнению, меры защиты жизни и здоровья медиков или же предложить свои идеи.

Во второй части опроса можно будет оставить свое мнение о причинах подобных ЧП и о том, как снизить агрессию по отношению к медикам. Нередко у больных и их родственников не выдерживают нервы из-за того, что медпомощь не приходит вовремя или пациенту от нее становится только хуже. Второй раздел исследования посвящен ответственности медиков за свои действия и поведению по отношению к пациентам. Например, респондентов спрашивают, стоит ли вводить уголовное наказание за врачебные ошибки и какими еще могут быть виды ответственности в данной ситуации.

«Мы хотим поговорить с пациентами и врачами о том, что, с их точки зрения, необходимо сделать для того, чтобы было ясно, кто за что отвечает: где ответственность за ошибку – на враче, где – на пациенте, и вообще на чьей стороне закон. Это очень важно, и мы надеемся, что данные этого опроса позволят нам внести полную ясность в эту проблему. Потому что сегодня, с одной стороны, врачи вообще никак не защищены, так как на них нападают прямо в медицинских учреждениях, нападают на врачей скорой помощи. С другой стороны – у общества есть запрос на то, чтобы врачи, отвечая на самые разные вопросы, не были связаны внутрикорпоративными интересами. Это важно для всех – и для врачей, и для пациентов. Этому посвящен наш опрос», – заявила член Центрального штаба ОНФ, ведущая телепрограмм о здоровье на Первом канале Елена Малышева.

Результаты исследования лягут в основу предложений по созданию механизмов защиты прав медиков и формированию их профессиональной ответственности, которые ОНФ направит в кабмин.

Напомним, мобильное приложение «Народный контроль» было презентовано в конце ноября 2018 г. За это время его скачали уже более 20 тыс. человек. Программа, которая доступна в Google Play и Apple Store, дает возможность всем желающим проследить, как выполняется «майский указ» главы государства в регионах, как влияют на качество жизни россиян результаты 12 национальных проектов, и принять участие в этой важной работе.