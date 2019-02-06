В Башкирии синоптики прогнозируют ухудшение погоды

УФА, 6 фев 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В ближайшие три дня погодные условия по Башкирии будут достаточно неустойчивыми и контрастными. Ночью и утром 6 февраля в большинстве районов ожидается снег, слабая метель, на отдельных участках дорог снежные заносы, снежный накат, сообщает Башгидромет.

Температура воздуха за счет облачности повысится до -16,-21°. Днем снег ожидается небольшим. По востоку республики сохранится морозная погода с температурой воздуха ночью -23,-28°, при прояснениях до -33°, днем -15,-20°.

7 февраля днем в большинстве районов ожидается небольшой и умеренный снег, местами метель при усилении ветра до 17 м/с. По территории республики сохранится большой разброс температур ночью от -16,-21°, местами -25,-30°, днем от -8,-13°, по востоку до -15,-20°.

8 февраля к территории республики приблизится с юго-западных районов России циклон. Погода вновь начнет ухудшаться. Ожидаются снегопады, метели различной интенсивности, на дорогах снежные заносы, переметы, снежный накат. Температура воздуха повысится ночью до -11,-16°, днем -7,-12°, по востоку республики ночью до -16,-21°, днем до -12,-17°