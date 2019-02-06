Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.56 ↓

EUR 74.91 ↑

6 февраля Среда

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии синоптики прогнозируют ухудшение погоды

ОБЩЕСТВО

УФА, 6 фев 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В ближайшие три дня погодные условия по Башкирии будут достаточно неустойчивыми и контрастными. Ночью и утром 6 февраля в большинстве районов ожидается снег, слабая метель, на отдельных участках дорог снежные заносы, снежный накат, сообщает Башгидромет.

Температура воздуха за счет облачности повысится до -16,-21°. Днем снег ожидается небольшим. По востоку республики сохранится морозная погода с температурой воздуха ночью -23,-28°, при прояснениях до -33°, днем -15,-20°.

7 февраля днем в большинстве районов ожидается небольшой и умеренный снег, местами метель при усилении ветра до 17 м/с. По территории республики сохранится большой разброс температур ночью от -16,-21°, местами -25,-30°, днем от -8,-13°, по востоку до -15,-20°.

8 февраля к территории республики приблизится с юго-западных районов России циклон. Погода вновь начнет ухудшаться. Ожидаются снегопады, метели различной интенсивности, на дорогах снежные заносы, переметы, снежный накат. Температура воздуха повысится ночью до -11,-16°, днем -7,-12°, по востоку республики ночью до -16,-21°, днем до -12,-17°

Теги: прогноз погоды
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter   или по
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Нефтекамске после приостановки работы вновь открылся 14-этажный торговый центр
В Нефтекамске вновь заработал 14-этажный многофункциональный комплекс «Урал». Как сообщалось ранее, деятельность крупнейшего торгового центра была приос
В Башкирии при пожаре в однокомнатной квартире погиб мужчина
Сегодня вечером в Стерлитамаке в многоквартирном доме по улице Черноморской произошел пожар. На место выехали пожарные и эвакуировали из зоны воздейст
В Уфе устанавливается причина гибели новорожденного ребенка
В уфимской семье в прошедшие выходные произошла трагедия — по неустановленной пока причине дома скончался младенец. Как рассказал агентству «Башинформ»
В Башкирии пожарный извещатель спас от гибели многодетную семью
В деревне Шарипово Салаватского района Башкортостана ночью 5 февраля 2019 года в доме многодетной семьи сработал пожарный извещатель. В пресс-службе рег
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть