Озеро Банное в Абзелиловском районе Башкирии стало самым популярным среди туристов

УФА, 6 фев 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Озеро Банное в Абзелиловском районе Башкирии стало самым популярным местом отдыха среди озер в России. Такие данные приводит российский сервис бронирования жилья Tvil.ru.

Кроме озера Банного, в пятерку любимых туристами мест включили город Соль-Илецк в Оренбургской области, город Осташков на берегу озера Селигер в Тверской области, город Яровое на берегу Большого Ярового озера в Алтайском крае и город Байкальск на южном берегу Байкала в Иркутской области.

По данным Tvil.ru, в прошлом году туристы отдыхали на российских озёрах от трёх до пяти суток и тратили на аренду жилья от 0,7 до 1,2 тысяч рублей на человека в сутки.

Рейтинг подготовлен по данным броней квартир, домов и коттеджей туристами в 2018 году.