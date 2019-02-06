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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В сети опубликованы варианты проверочных работ для учеников 4-7 и 11 классов

ОБЩЕСТВО

УФА, 6 фев 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Федеральный институт оценки качества образования опубликовал на своем сайте образцы и описания всероссийских проверочных работ, которые пройдут в 2019 году для учащихся 4-х, 5-х, 6-х, 7-х и 11-х классов, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Образцы и описания проверочных работ дают возможность учащимся и преподавателям составить представление о структуре работ, количестве заданий, их форме и уровне сложности, перечне вопросов и тем, которые могут встретиться в контрольной и системе оценивания.

Всероссийские проверочные работы проводятся в школах по завершении обучения в каждом классе. Это итоговые контрольные работы, которые проходят по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. Их организация предусматривает единое расписание, использование единых типов заданий и единых критериев оценивания.

Также Рособрнадзор утвердил график их проведения и национальных исследований качества образования.

В 2019 году всероссийские проверочные работы пройдут с 5 марта по 25 апреля. Для учащихся 4-х, 5-х и 6-х классов их написание является обязательным, в 7-х и 11-х классах проверка проводится по решению школы. Учащиеся четвертых классов напишут ВПР по русскому языку, математике и окружающему миру, пятиклассники – по русскому языку, математике, биологии и истории, шестиклассники – по русскому языку, математике, биологии, истории, обществознанию и географии, семиклассники – по русскому языку, математике, биологии, истории, обществознанию, географии и английскому языку, одиннадцатиклассники – по географии, физике, химии, биологии, истории и иностранному языку.

Оценка качества образования в 2019 году также пройдет по двум предметам: физической культуре в 6 и 10 классах (8-12 апреля) и технологии в 5 и 8 классах (октябрь).

Теги: оценка знаний
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