В пожаре на проспекте Октября в Уфе погиб 82-летний мужчина

УФА, 6 фев 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

5 февраля 2019 года в 22:23 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме по Проспекту Октября в Уфе.

«На место направились силы и средства уфимского пожарно-спасательного гарнизона в количестве трех единиц техники и 9 человек личного состава», — сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.

Было установлено, что загорание произошло на пятом этаже в однокомнатной квартире на площади 1 кв.м. Огонь локализован и открытое горение ликвидировано в 22:42.

В ходе тушения пожара из зоны воздействия опасных факторов пожара личным составом пожарной части 7 в составе звена газодымозащитной службы эвакуировано три человека. К сожалению, в комнате пожарными обнаружен погибший мужчина 1937 года рождения. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.