Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.56 ↓

EUR 74.91 ↑

6 февраля Среда

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В пожаре на проспекте Октября в Уфе погиб 82-летний мужчина

ОБЩЕСТВО

УФА, 6 фев 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

5 февраля 2019 года в 22:23 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме по Проспекту Октября в Уфе.

«На место направились силы и средства уфимского пожарно-спасательного гарнизона в количестве трех единиц техники и 9 человек личного состава», — сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.

Было установлено, что загорание произошло на пятом этаже в однокомнатной квартире на площади 1 кв.м. Огонь локализован и открытое горение ликвидировано в 22:42.

В ходе тушения пожара из зоны воздействия опасных факторов пожара личным составом пожарной части 7 в составе звена газодымозащитной службы эвакуировано три человека. К сожалению, в комнате пожарными обнаружен погибший мужчина 1937 года рождения. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

Теги: пожары
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter   или по
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Нефтекамске после приостановки работы вновь открылся 14-этажный торговый центр
В Нефтекамске вновь заработал 14-этажный многофункциональный комплекс «Урал». Как сообщалось ранее, деятельность крупнейшего торгового центра была приос
В Башкирии при пожаре в однокомнатной квартире погиб 31-летний мужчина
Сегодня вечером в Стерлитамаке в многоквартирном доме по улице Черноморской произошел пожар. На место выехали пожарные и эвакуировали из зоны воздейст
В Уфе устанавливается причина гибели новорожденного ребенка
В уфимской семье в прошедшие выходные произошла трагедия — по неустановленной пока причине дома скончался младенец. Как рассказал агентству «Башинформ»
В Башкирии пожарный извещатель спас от гибели многодетную семью
В деревне Шарипово Салаватского района Башкортостана ночью 5 февраля 2019 года в доме многодетной семьи сработал пожарный извещатель. В пресс-службе рег
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть