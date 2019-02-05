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До конца месяца в Башкирию прибудут катера для развертывания понтонных переправ

ОБЩЕСТВО
Фото: ЦВО

До конца месяца в Башкирию прибудут катера для развертывания понтонных переправ Фото: ЦВО

УФА, 5 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

До конца февраля отдельная инженерная бригада Центрального военного округа в Башкирии получит шесть катеров для развертывания понтонных переправ.

По гособоронзаказу в бригаду будут поставлены по три современных буксирно-моторных катера БМК-МО и БМК-10МТ, сообщает пресс-служба Центрального военного округа. Они имеют ряд преимуществ по сравнению с предыдущими образцами, например, возможность движения катера любым бортом, кормой, носом под любым углом, возможность движения катера, счаленного с понтоном, в любом направлении без входа в циркуляцию при швартовке катера любым бортом.

Новая техника позволит инженерной бригаде существенно ускорить время установки понтонного парка на воде, облегчит процесс сбора понтонного комплекта.

Справка. Понтонные переправы, стоящие на вооружении инженерной бригады Центрального военного округа, предназначены для обеспечения переправы войск, боевой техники, форсирования водных преград. В мирное время понтонно-переправочные подразделения по указанию вышестоящего командования могут привлекаться для установки временной переправы. Например, инженерная бригада Центрального военного округа в апреле 2018 года навела паромную переправу на реке Камелик в Саратовской области, возобновив транспортное сообщение с населенными пунктами, отрезанными половодьем, а в июле 2018 года навела 150-метровый понтонный мост у села Нижнеозерное в Оренбургской области через реку Урал, где весной паводковые воды разрушили низководный железобетонный мост.

Теги: ЦВО, катера, понтонные переправы
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