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В уфимской школе мужчина устроил «разборки» с женщиной на глазах у ее детей

ОБЩЕСТВО
Фото: стоп-кадр видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан»

В уфимской школе мужчина устроил «разборки» с женщиной на глазах у ее детей Фото: стоп-кадр видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан»

УФА, 5 фев 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В одной из уфимских школ между родителями воспитанников спортивного кружка произошел конфликт. В объектив камеры видеонаблюдения учебного заведения попал момент, как мужчина толкает женщину при маленьком ребенке. На этом «разборки» не заканчиваются: на улице перед матерью и двумя детьми останавливается черный внедорожник, перекрывая им путь. При этом видно, как один ребенок начинает пятиться назад.

По информации ГТРК «Башкортостан», женщина написала заявление в полицию. В документе она указала, что ее обидчиком является отец ребенка, который вместе с ее сыновьями занимается в спортивной школе.

По ее версии, после тренировок мужчина подошёл к ней и начал оскорблять, а затем сильно толкнул. Когда мать с двумя детьми вышла на улицу, он преградил ей дорогу своей машиной и продолжил нелицеприятно высказываться в ее адрес.

Предварительно, причиной ссоры взрослых стал конфликт детей на тренировке.

В пресс-службе республиканского МВД сообщили, что уфимским отделом полиции по заявлению женщины проводится проверка.

«После выяснения всех обстоятельств произошедшего будет принято решение в соответствии с законом. Кроме того, в рамках проверки сотрудники полиции изучат записи с камер видеонаблюдения», — прокомментировали в ведомстве.

Теги: дети, конфликт
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