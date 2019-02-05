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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В уфимском микрорайоне Инорс дополнительно установят 467 фонарей

ОБЩЕСТВО

УФА, 5 фев 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В целях борьбы с преступностью на территории микрорайона Инорс в Калининском районе Уфы установят дополнительно 467 фонарей. Об этом сообщил глава администрации Калининского района Сергей Кожевников на оперативном совещании в мэрии.

В Инорсе установят два дополнительных стационарных пункта и один участковый пункт полиции на наиболее криминогенных улицах, а также увеличат численный состав и укрепят материальную базу отдела полиции дополнительными единицами автотранспорта.

Кроме того, на территории микрорайона планируется установить дополнительные камеры видеонаблюдения в системе «Безопасный город» с функцией хранения данных и создать дополнительные организованные зоны отдыха населения.

Теги: городское хозяйство, уличное освещение
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