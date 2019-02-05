Фото: Раис Габитов В Башкирии разработали альтернативные маршруты на снегоходах к подножию Большого Иремеля Фото: Раис Габитов

УФА, 5 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии ученые-биологи пришли к выводу, что контролируемое движение снегоходной техники не нанесёт ущерба территории, и разработали альтернативные маршруты до подножия горы Большой Иремель. Решение было принято после того, как жители деревни Байсакалово Учалинского района обратились с открытым письмом к врио главы республики Радию Хабирову с просьбой разобраться в ситуации с запретом использования снегоходов на территории природного парка «Иремель». Люди просили разрешения передвижения снегоходной техники туроператоров района по территории парка для доставки туристов к подножию горы.

Напомним, в марте прошлого года региональная природоохранная прокуратура запретила передвижение снегоходов﻿ по территории природного парка «Иремель», обосновывая это тем, что «двигатели снегоходов загрязняют атмосферный воздух выхлопными газами и создают негативное шумовое воздействие на природу и животный мир». Общественность республики тут же выразила недовольство. Представители туриндустрии говорили, что запрет нанесет серьезный урон туристической привлекательности горы Иремель и закроет доступ на легендарную святыню пожилым людям, детям и инвалидам.

Для решения данного вопроса Дирекция по особо охраняемым природным территориям Башкирии заключила договор с Уфимским институтом биологии УФИЦ РАН для разработки схемы территориального планирования маршрутов движения механических транспортных средств по территории природного парка «Иремель». Ученые-биологи на основании проведенных изысканий разработали альтернативные маршруты до подножия горы Большой Иремель, заключив, что контролируемое движение снегоходной техники не нанесёт ущерба указанным территориям.

В настоящее время изменения в положение о природном парке находятся на рассмотрении в Правительстве региона и в Министерстве природных ресурсов России. После утверждения внесенных поправок Дирекция по ООПТ РБ проведет конкурс с юрлицами-туроператорами для обслуживания утвержденных маршрутов. Подвоз туристов на снегоходах будет осуществляться по договорам Дирекции и под контролем госинспекторов.