Фото: Ксения Калинина МЧС Башкирии предупреждает о снегопаде Фото: Ксения Калинина

УФА, 5 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Главное управление МЧС Башкирии, ссылаясь на данные регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, информирует, что на территории республики 6 февраля ожидается снег различной интенсивности, слабая метель, на отдельных участках дорог снежные заносы, снежный накат.

На автодорогах местами прогнозируется ухудшение видимости в явлениях до 500-1000 метров. Ожидается юго-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит -16,-21 градусов, по востоку -23,-28, при прояснениях до -33, днем -10,-15, по востоку до -20.