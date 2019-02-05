Фото: Пресс-служба ГФИ РБ Студент из Уфы получил подарок от Владимира Путина Фото: Пресс-служба ГФИ РБ

УФА, 5 фев 2019. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Студент уфимского вуза Павел Захаркин получил от президента России подарок. Он попросил Владимира Путина подарить ему портрет с автографом. Глава государства выполнил просьбу. Презент жителю столицы Башкирии 5 февраля вручил главный федеральный инспектор по Республике Башкортостан Михаил Закомалдин в приемной президента России.

«Я считаю нашего Президента своим авторитетом. Многие спрашивают, почему. Я отвечаю, что он легендарен. Его ум, сила, харизма впечатляют. Я полностью его поддерживаю. И на прошедших выборах был задействован в работе регионального штаба по поддержке Владимира Путина. Он навсегда войдет в историю страны как руководитель, принимающий волевые решения. Он для меня пример мужества и стойкости», — сказал студент.

Сегодня Павел Захаркин учится на экономическом факультете, а в будущем планирует открыть свое дело и стать бизнесменом.