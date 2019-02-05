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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Сибайский институт Башгосуниверситета стал эффективным вузом России

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба СИ БашГУ

Фото: пресс-служба СИ БашГУ

УФА, 5 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации подвело итоги очередного ежегодного мониторинга эффективности вузов страны за 2018 год. В нем приняли участие 1314 высших образовательных учреждений, в том числе 583 филиала, 10 федеральных университетов, 29 национальных исследовательских университетов.

Мониторинг эффективности включает в себя семь целевых показателей: «Образовательная деятельность», «Научно-исследовательская деятельность», «Финансово-экономическая деятельность», «Заработная плата профессорско-преподавательского состава», «Трудоустройство», «Контингент студентов» (показатель для филиалов) и «Дополнительные показатели образовательных организаций».

Результаты мониторинга эффективности опубликованы на специальном портале, где по каждому вузу и филиалу представлена развернутая аналитическая информация. Согласно результатам, Сибайский институт (филиал) Башкирского государственного университета выполнил все семь показателей со знаком плюс при минимальной необходимости выполнения четырех, став, таким образом, одним из самых эффективных вузов России.

Теги: образование
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