Фото: Ришат Хайбуллин, Vk В одном из районов Башкирии столбик термометра показал -41 градус Фото: Ришат Хайбуллин, Vk

УФА, 5 фев 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В селе Уткалево Белорецкого района Башкортостана сегодня ночью была зафиксирована температура воздуха в минус 41 градус. Показатели термометра сфотографировал и выложил снимок в соцсети местный житель Ришат Хайбуллин.

В Белорецком районе к подобным температурам привыкли. Как сообщало агентство «Башинформ», два года назад зимой столбики термометров в этом же селе фиксировали -43 градуса. А летом 2017 года местный житель сделал снимки, подтверждающие, что ночью была температура в -6 градусов.