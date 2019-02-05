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В Уфе ученые озвучили новые факты по истории Коминтерна

ОБЩЕСТВО / 100 лет Республике
Фото: БСТ

В Уфе ученые озвучили новые факты по истории Коминтерна Фото: БСТ

УФА, 5 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Накануне в Уфе прошла международная научная конференция «Коминтерн и Вторая мировая война: уфимское и всемирное измерения», посвященная 100-летию основания Коминтерна и Республики Башкортостан.

В 1941-1943 годах в Уфе находился в эвакуации Исполком Коминтерна, в который входили видные деятели левого движения того времени. Из Уфы вещали антифашистские радиостанции Коминтерна, а в селе Кушнаренково работала знаменитая коминтерновская спецшкола для разведчиков. Экспонаты, документы и книги, связанные с деятельностью Коминтерна в Башкирии, бережно сохраняются в музеях, архивах и библиотеках республики.

На научном форуме, организованном Правительством Республики Башкортостан, Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компанией, Уфимским федеральным исследовательским центром Российской академии наук и Институтом Беринга-Беллинсгаузена, были заслушаны и обсуждены доклады и выступления, посвященные работе Коминтерна, спецоперациям советских разведчиков в Европе, новым архивным документам о взаимодействии коминтерновцев с советскими и британскими спецслужбами. В мероприятии приняли участие ведущие российские и иностранные ученые, краеведы, архивисты и музейные работники.

Модератор конференции, известный телеведущий Сергей Брилев, отметил, что сейчас предаются гласности новые тайны, о которых мало знали даже советские историки после войны. Например, лидеры компартий Вальтер Ульбрихт и Морис Торез черпали знания и опыт именно в Башкортостане. Кушнаренково тогда было глушью, без железных и автодорог. Это и убедило правительство разместить здесь школу диверсантов. Учениками в ней были будущей лидер ГДР Вальтер Ульбрихт, «болгарский Ленин» Георгий Димитров, испанская коммунистка Доллорес Ибарурри и их дети. Немецкий разведчик Маркус Вольф, известный как «человек без лица» и руководитель «Штази», осваивал здесь методы подрывной деятельности.

По ту сторону Европы опыт советской разведки передавался подданным королевы Великобритании. Этим историям посвящена книга известного журналиста, кандидата исторических наук Сергея Брилева и английского историка Бернарда О’Конора.

«Я привёз сюда профессоров из Франции, Англии, Петербурга, Москвы. Вместе с башкирскими коллегами будем сравнивать документы, которые получили из британских, французских национальных архивов, архивов Коминтерна Москвы и службы внешней разведки», — рассказал телеканалу БСТ Сергей Брилев.

«Конференция показала, насколько важно сегодня рассматривать историческое прошлое с привлечением специалистов из разных стран, учитывая его глобальный и локальный контексты. В годы Великой Отечественной войны руководители стран, принадлежавших к различным политическим системам, сумели преодолеть разногласия и совместно выступить против общего врага человечества. Сделанные на конференции достоянием общественности новые факты по истории Коминтерна, всемирного антифашистского движения имеют большое научное, познавательное и воспитательное значение, позволяют уточнить и углубить понимание этого явления», — отметил участник конференции, старший научный сотрудник Института этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева Уфимского федерального исследовательского центра РАН, кандидат исторических наук Ильдар Габдрафиков.

Участники конференции приняли резолюцию, в которой отмечено, что целесообразным было бы дальнейшие исследование вклада граждан различных стран в победу над нацизмом в годы Второй мировой войны. В частности, это могли бы быть публикации сборников документов и исследований о совместном вкладе в победу над общим врагом жителей Башкортостана и антифашистов-эмигрантов из разных стран мира; восстановление и расширение в музеях России экспозиций, посвященных деятельности иностранных антифашистов на ее территории и вкладе этих деятелей в разгром гитлеровской Германии и ее союзников; создание документальных фильмов, сайтов, виртуальных музеев и иных медиаресурсов, посвященных совместной борьбе народов Советского Союза и других стран против фашизма в годы Второй мировой войны; реализация проектов, направленных на отражение вклада народов СССР в общую победу, популяризации образов героев — представителей разных национальностей.

Теги: конференция, коминтерн
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