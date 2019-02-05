Фото: автор В Башкирии заведующая детсадом более 11 лет получала зарплату за «мертвые души» Фото: автор

УФА, 5 фев 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Прокуратура Нефтекамска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей заведующей детсадом по статьям «мошенничество» и «злоупотребление должностными полномочиями».

В пресс-службе прокуратуры РБ сообщили, что в 2004 году заведующая фиктивно оформила свою знакомую в качестве воспитателя и до 2016 года получала за неё необоснованно начисленную зарплату. В 2014 и 2016 годах мошенница подделала документы о выходе из отпуска по уходу за ребенком двух воспитателей. До 2017 года обвиняемая предъявляла в бухгалтерию отдела образования недостоверные табели учета их рабочего времени и похищала заработок. Также с 2009 по 2017 годы руководитель детсада заставляла подчинённых ежемесячно передавать ей часть надбавок за совмещение должностей.

В итоге бюджету Нефтекамска заведующая детсадом причинила ущерб на сумму свыше 1,8 млн рублей, сотрудникам детского сада — на более чем 200 тысяч рублей.

«Незаконные действия руководителя дошкольного учреждения выявили в ходе прокурорской проверки, по материалам которой возбуждено уголовное дело. Обвиняемая признала вину и частично возместила ущерб. На её имущество стоимостью 3,9 млн рублей наложен арест», — пояснили в надзорном ведомстве.

Сейчас уголовное дело направлено в Нефтекамский городской суд для рассмотрения по существу.