Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.58 ↓

EUR 75.05 ↑

5 февраля Вторник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии заведующая детсадом более 11 лет получала зарплату за «мертвые души»

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

В Башкирии заведующая детсадом более 11 лет получала зарплату за «мертвые души» Фото: автор

УФА, 5 фев 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Прокуратура Нефтекамска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей заведующей детсадом по статьям «мошенничество» и «злоупотребление должностными полномочиями».

В пресс-службе прокуратуры РБ сообщили, что в 2004 году заведующая фиктивно оформила свою знакомую в качестве воспитателя и до 2016 года получала за неё необоснованно начисленную зарплату. В 2014 и 2016 годах мошенница подделала документы о выходе из отпуска по уходу за ребенком двух воспитателей. До 2017 года обвиняемая предъявляла в бухгалтерию отдела образования недостоверные табели учета их рабочего времени и похищала заработок. Также с 2009 по 2017 годы руководитель детсада заставляла подчинённых ежемесячно передавать ей часть надбавок за совмещение должностей.

В итоге бюджету Нефтекамска заведующая детсадом причинила ущерб на сумму свыше 1,8 млн рублей, сотрудникам детского сада — на более чем 200 тысяч рублей.

«Незаконные действия руководителя дошкольного учреждения выявили в ходе прокурорской проверки, по материалам которой возбуждено уголовное дело. Обвиняемая признала вину и частично возместила ущерб. На её имущество стоимостью 3,9 млн рублей наложен арест», — пояснили в надзорном ведомстве.

Сейчас уголовное дело направлено в Нефтекамский городской суд для рассмотрения по существу.

Теги: прокуратура, суд, детсад
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter   или по
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии температура воздуха понизится до минус 33 градусов
Ночью 5 февраля по востоку Башкирии прогнозируется понижение температуры до минус 33 градусов. Об этом сообщает Башгидрометцентр. Ночью без осадков, дн
В Уфе женщина исцарапала гвоздем около 15 машин: в МВД Башкирии прокомментировали инцидент
В Уфе 3 февраля женщина «вооружилась» гвоздем и исцарапала капоты припаркованных во дворе дома автомобилей. Таким образом, она испортила около 15 машин.
В Башкирии некоторые школы смогут перейти на «пятидневку» с 1 апреля
В Башкирии некоторые из школ смогут перейти на пятидневную учебную неделю уже с 1 апреля. Об этом и.о. министра образования республики Айбулат Хажин заяв
В Демском ЗАГСе Уфы назвали редкие имена новорожденных
1313 младенцев появились на свет в Демском районе Уфы в 2018 году. Из них 690 мальчиков и 623 - девочки. При этом 40% новорожденных - первые дети в семье
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть