Фото: Олег Яровиков «Яндекс.Лицей» в Башкирии увеличит число площадок для бесплатного обучения школьников Фото: Олег Яровиков

УФА, 5 фев 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Проект «Яндекс.Лицей» в Башкирии объявил кампанию по расширению числа образовательных площадок и привлечению преподавателей, сообщили в Госкомитете РБ по информатизации.

«Яндекс.Лицей» – это широкомасштабный образовательный проект обучения школьников основам программирования, реализуемый Яндексом совместно с региональными партнерами. В Башкирии сотрудничество с Яндексом развивает Госкомитет РБ по информатизации совместно с Министерством образования республики.

Начиная с февраля 2019 года, «Яндекс.Лицей» проводит кампанию по расширению числа площадок на территории Башкирии и привлечению новых преподавателей, заинтересованных преподавать программирование в рамках этого проекта.

Проект представляет собой двухгодичный курс бесплатного дополнительного образования для учащихся 8-9 классов по основам программирования на языке Python.

Площадка проекта «Яндекс.Лицей» – это учебное заведение, на базе которого проходит обучение. Как правило, площадками проекта становятся вузы, IT-клубы, детские технопарки, центры дополнительного образования, школы, лицеи, гимназии и другие образовательные организации, имеющие опыт реализации образовательных программ в области IT.

В Башкирии проект стартовал 30 августа 2018 года. На сегодняшний день «Яндекс.Лицей» открыт в республике на пяти образовательных площадках: на базе БашГУ в Уфе и Стерлитамаке, Молодежного технопарка УГНТУ, Республиканского инженерного лицея-интерната в Уфе и лицея №1 в Салавате.

В прошлом году конкурс на обучение в проекте составил в Башкирии шесть человек на одно место. Всего по результатам первого набора зачислено 143 школьника.

«Нам бы хотелось реализовать положительный опыт других регионов. Обучать школьников не только в формате очного дополнительного образования, но и в дистанционном формате, — заявил зампредседателя Госкомитета РБ по информатизации Динар Шарафутдинов. — Это позволит расширить географию работы с талантливыми школьниками на всей территории республики, выявить и привлечь в проект ребят из небольших городов и малонаселенных пунктов, где даже в перспективе не будет возможности открыть отдельную площадку проекта».