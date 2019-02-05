Башкирия в федеральных СМИ: почему в Уфе дети карабкаются по горе, стало больше «пластика»

УФА, 5 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

В России систему школьного питания ждет перезагрузка. Одна из школ в Башкирии стала известной на всю страну благодаря родительскому комитету, который взял на себя роль контролера качества питания.

Заварили кашу. Питание в школах — одна из самых «горячих» тем. Разваренные макароны, сгоревшие котлеты… Как родителям проверить, чем кормят детей? Что может сделать директор с нерадивым поставщиком? На эти вопросы пытались ответить в «Российской газете», где сообщили, что «"перезагрузить" систему должны новые СанПиНы Роспотребнадзора и два законопроекта, которые параллельно разрабатываются в Совете Федерации и Госдуме». Как отмечается, после принятия этих законопроектов «уже не будет такой картины по стране, когда один регион кормит ребенка за четыре рубля в день, а другой — за 155». Установят единые правила организации питания в детсадах и школах. Сейчас «подрядчик выигрывает аукцион, падая в цене на 50%, а потом пытается сэкономить на всем, — рассказывает издание. — Вместо мяса в блюде идет жир, вместо рыбы в котлете — перемолотые рыбные кости». Что с этим могут сделать родители?

В «РГ» рассказали, как в Башкирии Аркауловская школа Салаватского района стала известной благодаря родительскому комитету, который взял на себя роль контролера качества питания. Проблемы начались с переходом на аутсорсинг. Родители тут же отправились в столовую и выявили кучу недочетов. «А когда в столовую привезли испорченное мясо, написали заявление с отказом от такого аутсорсера», — делятся в газете. После многочисленных ревизий, обращений в администрацию ситуация начала выравниваться.

Стало больше «пластика». «Известия» пишут, что в России доля покупок по картам впервые сравнялась с наличным расчетом. По данным издания, еще в 2017 году доля россиян, использующих безналичную оплату, составляла 40%, а в 2018-м этот показатель вырос до 46%. В январе 2019 года впервые доля безналичной оплаты покупок выросла до 50%. Больше всего «пластиком» россияне оплачивают бензин, алкоголь, лекарства и продукты питания. При этом наиболее часто карты используются в Москве, Тюмени, Уфе, Санкт-Петербурге.

Кто и почему хочет столкнуть республики. Россия «уверенно встаёт на ноги», и это «многих раздражает». У недругов России «есть большое желание раскачать нашу страну изнутри, столкнув республики с республиками». Такое мнение в ИА REGNUM высказал депутат Госдумы Николай Малов, комментируя заявление главы комитета Верховной рады Украины Анны Гопко о намерении расколоть Россию изнутри. «У нас своя независимая политика, наш президент РФ Владимир Владимирович Путин имеет своё мнение. Сегодня очень большая поддержка президента у народа. Конечно, это всё раздражает, и очень многие хотели бы, чтобы Россия была зависимая», — сказал Малов, подчеркнув, что «но ни у кого ничего не получится». В REGNUM напомнили, что ранее Гопко заявила о намерениях способствовать расколу России через поддержку сепаратизма в национальных республиках. «Речь идет о Татарии, Башкирии, регионах Северного Кавказа», — уточняет издание.

Почему в Уфе дети карабкаются по горе. В РИА Новости узнали, что школьники лицея №160 Уфы в микрорайоне «Кузнецовский Затон» добираются до учебы, преодолевая трудности – карабкаясь по горе. В связи с этим прокуратура организовала по данному сообщению проверку. «Выясним, почему это происходит», — пояснили агентству в региональном надзорном ведомстве. РИА Новости сообщает, что таким образом дети хотят сократить путь до школы: если по обходной дороге школьники тратят 40 минут, то по горе добираются за 20 минут, отмечается в материале.

ЖК и источники проблем. «Стройгазета» выяснила, что две трети крупнейших в стране жилых комплексов возводятся в Москве и Санкт-Петербурге. Однако при этом Башкирия смогла пробиться в Топ-30. Так, из 30 самых-самых, на счету которых почти десятая часть (9,2%) всех текущих российских «квадратов» (12 084 691 кв. м), 25 новых ЖК расположились в «столицах»: 10 — в Москве, 5 — в Подмосковье, 9 — в Петербурге. «Пробиться» в Топ-30 также смогли Краснодарский, Красноярский и Ставропольский края, Республика Башкортостан и Самарская область, но каждый лишь с одним большим комплексом, уточняет издание.

В «Стройгазете» также назвали регионы с наибольшим числом долгостроев. «Лидируют по количеству проблемных объектов Краснодарский край, Ростовская, Но­восибирская, Самарская, Челябинская и Омская области, а также Башкирия», — отмечается в издании.

При этом, как узнали NEWS.ru, в целом темпы жилищного строительства в стране замедляются. Так, в 2018 году темпы ввода жилья по сравнению с 2017 годом в Краснодарском крае сократились на 7,1%, в Республике Башкортостан — на 7%, в Свердловской и Московской областях — на 3,2%.

В Башкирии сбивший школьницу водитель «КамАЗа» отказался давать показания. Как передает телеканал НТВ, перед судом предстал водитель самосвала, который в сентябре прошлого года сбил 12-летнюю девочку под Уфой. «Грузовик, которым он управлял, на большой скорости вылетел на тротуар и сбил пешехода, после чего протаранил припаркованные авто и врезался в жилой дом, — говорится в сюжете. — На допросе мужчина рассказал следователям, что предотвратить трагедию не мог. Якобы потерял сознание, а у автомобиля отказали тормоза». Страшная авария произошла на глазах у бабушки, она ждала внучку на остановке. «Школьница вышла из автобуса, попыталась пересечь проезжаю часть, в этот момент ее сбила многотонная машина», — приводит телеканал подробности трагедии. Сыщики не исключают, что водитель превысил скорость и не справился с управлением. Однако на заседании давать показания подсудимый отказался. «Заявил, что ждет, когда на процессе выступит еще один свидетель, он не смог сегодня прийти», — рассказали на НТВ.