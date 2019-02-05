Фото: пресс-служба УФССП по РБ В Нефтекамске после приостановки работы вновь открылся 14-этажный торговый центр Фото: пресс-служба УФССП по РБ

УФА, 5 фев 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Нефтекамске вновь заработал 14-этажный многофункциональный комплекс «Урал». Как сообщалось ранее, деятельность крупнейшего торгового центра была приостановлена 23 января по решению городского суда. Судебные приставы опечатали здание до устранения выявленных нарушений пожарной безопасности.

Как сообщили агентству «Башинформ» в региональной службе судебных приставов, 4 февраля деятельность МФК «Урал» вновь возобновили.

«Факт устранения нарушений, в соответствии с решением суда, должен был быть подтвержден заключением Нефтекамского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНДиПР республиканского МЧС. В связи с поступлением данного заключения, уполномоченные представители ведомств были привлечены для подтверждения исполнения решения суда. В итоге, деятельность МФК «Урал» возобновили», — проинформировали в пресс-службе УФССП по РБ и напомнили, что несвоевременное исполнение либо исполнение не в полном объеме предписаний надзорных и контролирующих органов по устранению опасных факторов собственниками помещений с массовым пребыванием граждан приводит к приостановлению деятельности данных объектов.