Фото: УГЗ по Уфе | Видео: УГЗ по Уфе В Уфе мальчик ногой застрял в железной решетке — потребовалась помощь спасателей Фото: УГЗ по Уфе | Видео: УГЗ по Уфе

УФА, 5 фев 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В информационно-диспетчерский центр Уфы днем 4 февраля поступила информация о том, что 9-летний мальчик ногой застрял в решетке подвального приямка. ЧП произошло рядом с домом №5 по улице Конституции. К спасателям обратился очевидец, он проходил мимо и услышал крики о помощи. Мужчина попытался помочь ребенку выбраться, но не смог – нога подростка крепко засела между железными прутьями.

«Прибыв на место, сотрудники Поисково-спасательного отряда меньше чем за пять минут при помощи гидравлического инструмента освободили мальчика. Врач-спасатель осмотрел «пленника» — травмы не выявил. Ребенка передали бабушке», — сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы.