В Уфе пройдет Региональный туристический форум

УФА, 5 фев 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Региональный туристический форум пройдет в Уфе на площадке ВДНХ-Экспо 8-9 февраля.

В мероприятии примут участие более шести тысяч гостей со всей России из числа директоров и ведущих менеджеров успешных агентств.

Участие в Региональном туристическом форуме бесплатное. В программе мероприятия: крупнейший форум с участием лучших объектов размещения, представителей авиакомпаний, национальных офисов по туризму, министерств и федеральных органов власти; презентации, круглые столы, деловое общение; розыгрыш ценных призов от «Интурист» и участников в течение двух дней мероприятия (в том числе бесплатное проживание в лучших отелях, бонусные баллы на персональный счёт и многое другое).

Ознакомиться с программой и зарегистрироваться на форум можно на сайте.